Karleušina ćerka otkrila kako se nosi sa hejt komentarima na mamin račun: Palo priznanje pred kamerama!

Atina i Nika Tošić, ćerke pop zvezde Jelene Karleuše, gostovale su sa majkom u emisiji Ognjena Amidžića na TV Pink. Ovo je prvo njihovo javno pojavljivanje tokom kojeg su predstavile biznis koji su pokrenule sa mamom, a potom progovorile o privatnom životu.

Atina je odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama, te je priznala ko bi volela da joj peva na osamnaestom rođendanu.

- Spremam se, uskoro mi je 18. rođendan. Volela bih mama da mi peva - skromna je bila Anita, a Jelena je dodala:"Svako koga ti budeš želela, mama će ti dovesti".

Kako je objasnila, ne postoji nijedna mamina pesma koju najmanje voli.

- Mislim da nemam, volim sve njene pesme - priznala je Atina, a na pitanje da li Jelena ima šifru od njenog po

- Nema šifru mog telefona. Imala je kada sam bila mlađa, ali nema - rekla je Atina, a Jelena je dodala:"Nikada nisam uzela njen telefon da je proveravam, nikada".

Priznala je i sa čim se teško nosi.

- Možda kada idemo sa njom negde u javnost, šetamo negde, svi okreću glave. Manjak privatnosti, ali navikla sam.

Na pitanja je odgovarala i Nika, Jelenina mlađa ćerka. Priznala je da joj je omiljena mamina pesma sa njenog poslednjeg albuma "XY", a potom je priznala da li voli da ide u Orlovat, rodno mesto njenog oca Duška Tošića.

- Super je. Obožavamo da idemo tamo.

Priznala je i kako se suočava sa negativnim komentarima na majčin račun.

- Oni su ljubomorni, ne bi se usudili da to kažu uživo, zato moraju da ostavljaju komentare - priznala je ona, a potom otkrila da li ima novogodišnju željku, kada je reč o poklonima.

- Sve imam, ništa mi ne fali. Volim udobnu odeću da nosim, tražila sam jednu trenerku da dobijem. Ništa mi ne treba, imam sve - rekla je Nika.

pročitajte još Odsekli smo joj glavu i skuvali je: Karleuša je posle ovog događaja zauvek prestala da jede meso

Autor: D. T.