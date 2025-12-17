Zbog stresa sam izgubila bebu! Bolno priznanje Jelene Karleuše uživo u emisiji: Tada niko nije znao da sam trudna, a ponašali su se kao da sam nekog ubila!

Pop zvezda Jelena Karleuša gostovala je u emisiji Ognjena Amidžića "Amidži šou" na TV Pink, gde je bez dlake na jeziku odgovarala na pitanja o svom profesionalnom, ali i privatnom životu.

Na pitanje "Da li si nekada iz nekog razloga prekinula trudnoću?", Jelena je smogla snage da iskreno odgovori i prizna šta se desilo pre tačno dvanaest godina, kada je održala veliki solistički koncert na beogradskom Ušću.

- Na neki način, tužan način, da. Niko nije znao, ja sam tokom koncerta na Ušću bila u drugom stanju i zbog stresa sam izgubila bebu. Morala sam da idem na tu intervenciju prekida trudnoće - priznala je Jelena, a potom dodala:

- Ja posle koncerta na Ušću kao da sam ubila nekoga, niko me nije nigde zvao godinu dana, kao da sam nešto loše uradila. Kadrovi sa tog koncerta su se našli u filmu Ejmi Vajnhaus, koji je nagrađen Oskarom i Gremijem. Prikazano je da je to njen poslednji koncert - podsetila je Jelena gledaoce.

Pokrenula biznis sa ćerkama

Jelena je, podsetimo, u emisiji prvi put gostovala zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić, sa kojima je pokrenula zajednički, porodični biznis.

- Imamo iznenađenje za čitav svet i planetu, nalazi se iza ovog jastuka. To su najdivniji i najnoviji proizvodi, izdajemo tri nova bodi mista i novi parfem Jelena Karleuša, a bodi mist: "Atina" i "Nika" i "Jelena Karleuša". Moj miriše na sunce, na sve ono što nam sunce daje - rekla je ona.

Autor: D. T.