Od Vučića boljeg državnika u istoriji Srbije nismo imali! Karleuša otvoreno o podršci predsedniku: Ne mogu da budem slepa pred svim što je učinio za narod!

Pop zvezda Jelena Karleuša u razgovoru s Ognjenom Amidžićem na TV Pink govorila je o političkim dešavanjima u zemlji, a potom bez dlake na jeziku progovorila o podršci koju pruža predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Budući da njeni stavovi izazivaju burne reakcije u javnosti, voditelj emisije "Amidži šou" upitao joj je kada je promenila stav o Vučiću.

- Šta se desilo, pa si naglo promenila mišljenje o Vučiću, od estremnog nepodržavanja, do ekstremnog podržavanja - pitao je Ognjen.

- Čini mi se da sam ja jedina od pevača koja iskazuje moje simpatije prema njemu. Razlog moje podrške su njegova dela prema narodu, ne mogu da budem nefer i da budem slepa pred onim što je učinio za ovaj narod. Ne mogu da tvrdim nešto negativno za čoveka koji je postigao ovolike rezultate. Ja nikada nisam bila protiv Vučića i bilo koga, ja sam govorila ono što mi smeta. Ja sam Vučića oduvek i kudila i hvalila. On je meni uvek bio omiljeni političar, ali to nije popularno da se kaže. Zadnjih 20 i više godina mi smo bili u mnogo emisija zajedno, nekada ga hvalila, nekada ga kudila. Ja smatram da mi boljeg državnika od Aleksandra Vučića u istoriji nismo imali. Ne plašim se, nemam nikakvu kalkulaciju, ja sam neko ko je mnogo propatio zbog toga jer se ne plašim da iskažem šta mislim. Sve se lomi i lomilo se preko Jelene Karleuše, Ognjene, ja sam izgubila bebu zbog toga što su moji stavovi bili ono što se lomilo po mojoj glavi. Mogu da kažem sa sto odsto sigurnošću, mnoge moje kolege podržavaju Aleksandra Vučića, ali se plaše da to kažu, da ne bi prošli kao ja. Mislim da niko nije doživeo kao ovo što sam ja, sem ako nije lično Aleksandar Vučić. Ljudi koji se bore za demokratiju nasiljem i nametanjem mišljenja, nisu moj izbor i to je to - objasnila je Jelena.

Takođe, osvrnula se i na maliciozne spekulacije sa društvenih mreža da Vučića podržava zbog lične koristi.

- Moja lična korist apsolutno ne postoji, to je nonsens i budalaština, to koriste kako bi opravdali to što više nisam neko ko napada Aleksandra Vučića. Mi imamo mnogo bolji standard nego od pre 10, 15 godina, rade pozorišta, bioskopi, imamo mnogo bolje autoputeve. Ne želim da živim u zemlji u kojoj ću stradati zbog svog stava. Da ljudi ne vole Aleksandra Vučića, ne bi bio izabran za predsednika dva puta u prvim presecima. Demokratija i slobodna zemlja je kada imamo svi pravo na svoje mišljenje, kao i da ga iskažemo, a da za to ne stradamo. Ja odbijam da živim u zemlji gde će zbog mog stava da strada moj posao. Mene su i fizički povredili, povredili su moju publiku, ali se ne plašim. Džabe mi gase društvene mreže, džabe sve to rade. Oni treba da se ne plaše da kažu svoje mišljenje, ali mi je žao što se oni s razlogom plaše! Ovo je možda apel vlasti i Aleksandru Vučiću da zaštiti nas pevače od javnog linča manjine koja nas teroriše - zaključila je pop zvezda u emisiji "Amidži šou" na Pinku.

Autor: D. T.