Prelazila sam mu preko mnogo čega da bih sačuvala porodicu! Karleuša ogolila dušu o razvodu od Duška: Nisam imala pažnju, a bolju od mene neće imati

Naša pop pevačica Jelena Karleuša, gostujući u Amidžiju otkrila je detalje razvoda od bivšeg fudbalera Duška Tošića!

Kako je Jelena istakla, on nije stao uz nju kada joj je bilo najpotrebnije i nije joj oprostio, dok je ona njemu dosta toga, kako je navela, oprostila.

- Da li smatraš da bi mogla da budeš verna nekom do kraja života i da li si bila nekom verna u kontinuitetu duže od devet godina - pitao je voditelj.

- Ne postoji žena koja prevari muškarca kada je muškarac divan i dobar prema njoj! Da bude dobar?! Žena koja voli, muškarca ne vara! Skoro deset godina je potrajalo - rekla je pevačica.

- Šta je bio uzrok tvog kraha braka sa Duškom - pitao je Ognjen.

- On! On je razlog što naš brak i naša porodica nije takva... Ta afera, ta nesrećna stvar se ne bi desila da je sve funkcionisalo kako treba, ali hoću da kažem da je on morao da pređe preko toga. Apsolutno! Smatram da svaki muškarac meni mora da oprosti, zato što sam ja, bukvalno, anđeo u vezi i prema svakom muškarcu - rekla je Karleuša, a onda se osvrnula na aferu koja je buknula poput plamena, a reč je o aferi sa Ognjenom Vranješom, fudbalerom:

Jer nije bilo mnogo pažnje. Bilo je mnogo grešaka preko kojih sam ja prelazila i opraštala da bih sačuvala porodicu i brak, a kada se to meni desilo, morao je da stane na moju stranu bez kalkulacije! Zbog hejtera koji su se posle naslađivali našom mukom, a on bolje od mene nikada neće imati! Koliko ja od jednog prosečnog muškarca.

Autor: Nikola Žugić