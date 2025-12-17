Ovaj Nikola, kukavica, njega bih... Karleuša se prisetila bivših ljubavi, pa napljuvala zgodnog košarkaša!

Kako je naša pop pevačica i članica stručnog žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, jedna od najaktuelnjih, svaki njen korak ispraćen je od strane sedme sile, pa i ljubavni odnosi, o kojima je govorila u emisiji "Amidži šou" na Pinku.

Jelena Karleuša je, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorila o svojim bivšim ljubavima, te je tako žestoko prozvala košarkaša Nikolu Jovanovića, s kojim je nedavno raskinula.

- Koji muškarac je najviše profitirao od toga što je bio sa tobom - pitao je Ognjen.

- Svaki. Svaki je imao 300 odsto, a svaki mi je uzeo dušu, ljubav, život, nerve, bukvalno sve što je mogao. Svaki je profitirao, svaki je dobio ono što nijedna druga ne bi dala - rekla je Jelena.

- Rangiraj ljubavno umeće Duška Tošića, Bojana Karića i Nikole Jovanovića, od najgoreg ka najboljem - glasilo je pitanje.

- Ja svakog muškaraca s kojim sam bila, ja sam na poseban način volela, je ne znam da kalkulišem. Ne spavam s muškarcem koji me ne radi, ne mogu da izdvojim. Ovog Nikolu čak ne bih ni stavila u kategoriju... Njega bih izbacila iz te kategorije jer je on ispao velika kukavica kada se desilo ovo sve u političkom smislu, pobegao je! Bojana sam puno volela, to je velika predrasuda da ga nisam volela jer je bio bucko, bio je divan prema meni, mnogo sam ga volela, ali hajde da kažem Duško, sa njim imam dve ćerke, 17 godina braka - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić