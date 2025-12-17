AKTUELNO

Stajala bih u prvom redu na koncertu, samo da joj smetam: Karleuša progovorila o Ceci, evo da li može doći do POMIRENJA VEKA!

Poznato je da su pevačica Svetlana Ceca Ražnatović i njena koleginica Jelena Karleuša godinama unazad na sudu, te se tako ovaj sukob pevačica smatra za jednim od najvećih "estradnih ratova" koji su ikada postojali, a sada je Karleuša, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorila o njoj, ali i o mnogim drugim koleginicama sa kojima nije u dobrim odnosima!

Odgovarajući na "Pitanja sa Instagrama", Jelena Karleuša, naša pop pevačica progovorila je o sukobima sa brojnim kolegincama koje je imala, te je tako spomenula i pevačicu Milicu Pavlović, ali i najveći rat koji vodi, a to je onaj sa muzičkom zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Kad bi danas mogla da biraš, sa kojom pevačicom - glasilo je pitanje.

- Ne bih menjala Milicu, ne bih jer ja nisam takva, ja sam je izabrala, želela sam sa njom da snimim duet. Ne menjam mišljenje tek tako o nekome, njoj nek služi na čast ovo što radi i izgovara - rekla je Karleuša.

- Ko je najbolji frajer u Srbiji po tvom mišljenju - glasilo je pitanje.

- Siniša Mali dobro izgleda, uvek ima super odela. Meni i Vučić dobro izgleda, visok je, ima lepa odela, mislim, pojava je. Od glumaca... Možda ćete se iznenaditi, ali evo ko je jako harizmatičan, meni je super Lazar Ristovski, sed je i star je, ali ima neki neverovatan seksepil. Sportista?! Pa evo, mogu da kažem, ja uvek imam najbolje frajere, ali evo, ne znam, i Duško i Nikola... Super izgleda, na primer, Dušan Vlahović - rekla je Karleuša.

- Ko je najveći folirant na estradi kog si upoznala - glasilo je pitanje.

- Svi se jako puno foliraju, to vi odlično znate! To je zato što je teško biti svoj, teško je biti iskren, jer onda platiš veliki ceh za to - rekla je Karleuša.

- Kad bi morala da biraš, da odeš na Cecin koncert - glasilo je pitanje.

- Pitanja o Ceci nikada ne manjkaju. Da pojedem ovo (smeh). Ne bih otišla na kafu sa Cecom, jer kafu ne pijem, ali bih volela da odem na koncert, da stojim u prvom redu da je gledam i da joj smetam! - rekla je Karleuša, te je priznala da li može doći do pomirenja između njih dve:

Mislim da je mnogo palo tu teških reči, tužbi, zle krvi, ne znam da li bi to moglo... Moglo bi da se smiri i da utihne, neka pomirenja prosto i ne treba da se dese.

- Zamisli da se organzuje "secret santa" na estradi, šta bi kupila Mariji Šerifović, šta Milici Pavlović, a šta Dari Bubamari - glasilo je pitanje.

- Mariji Šerifović bih kupila nešto prelepo za njenog sina, možda neki električni auto, Milici Pavlović bih poželela u novoj godini veliku ljubav, to da joj donese Deda Mraz, partnera, dečka, šta god, muža... A Dari Bubamari, novi najskuplji model Mercedesa, pošto ona voli automobile - rekla je Karleuša.

