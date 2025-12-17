AKTUELNO

Domaći

Vesna Zmijanac donela neočekivnu odluku: Nakon ugradnje tri stenta pevačica odlučila kako će provesti Novu godinu

Izvor: Informer, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Vesna Zmijanac odlučila je da za praznike nastupa, iako je imala operaciju srca pre svega pet dana.

Vesna je juče puštena iz bolnice na kućno lečenje, a danas je donela odluku da zakazane nastupe za praznike odradi i ne otkazuje ih.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić, pink.rs

Za Novu godinu pevaće u Novom Sadu, a već prvog januara u Herceg Novom, uprkos činjenici da joj je urađen evaskularizacija na arteriji i da su joj ugrađena tri stenta.

- Vesna je odlučila da nastupa, iako su joj doktori savetovali drugačije. Naravno da se sa njenom odlukom ne slaže ni porodica, kao ni najbliži prijatelji koji joj istinski žele dobro, ali svi znamo koliko je tvrdoglava. Njen život je muzika, ona se svemu tome jako raduje - kaže Vesnina prijateljica.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Vesna je sledeće godine zakazala koncert u Areni, a druženju sa publikom se raduje i sa nestrpljenjem očekuje 14. maj 2026.

Autor: N.B.

