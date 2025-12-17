AKTUELNO

Zbog ove pevačice je Nino promenio veru: Venčali se u pravoslavnoj crkvi, napravili svadbu za 300 zvanica, a evo koje kolege su se veselile sa njim (FOTO)

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Officielni kanal Nino Rešić legenda ||

Nino Rešić, koji je preminuo 18. oktobra 2007. u 43. godini života, privatnost je pokušavao da sakrije od medija, ali zbog velike popularnosti nije uspeo.

Pevač se ženio tri puta, a veliku medijsku pažnju privukao je njegov drugi brak sa pevačicom Sarom Marković, koja je na estradi nastupala samo kao Sara.

Njih dvoje su se venčali 1996. godine, a svadba za 300 zvanica bila je organizovana u hotelu u Pokajnici kraj Smederevske Palanke.

Tada se u medijima spekulisalo da je Nino u tom periodu promenio veru, krstio se kao Nikola, piše Grand, a pevač se sa svojom izabranicom venčao u pravoslavnoj crkvi. Nino je inače rođen kao Amir Rešić, ali je tokom veze sa Sarom promenio veru. Ipak, na kraju je sahranjen po muslimanskim običajima.

Foto: TV Pink Printscreen

Među zvanicama su na svadbi bile brojne poznate ličnosti, a samo od nekih sU Nela Bijanić sa tadašnjim suprugom, Živkica Miletić sa suprugom, Nada Topčagić, Snežana Đurišić i mnogi drugi koji su se potrudili da Ninovo slavlje dovedu do vrhunc, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: Printscreen YouTube/ZAMOfficiall

Kum na venčanju bio je harmonikaš i član popularnog sastava „Južni vetar“ Perica Zdravković, a upravo on bio je jedan od najveselijih gostiju.

Poseban lom na svadbi nastao je kada je zapevala Nada Topčagić koja se u jednom momentu zajedno sa mladencima popela na sto.

Hit pesma na svadbi bila je „Malo pomalo“, a pevalo se i „Hoću s tobom sinove“. Momenat koji je obeležio venčanje bio je taj kada je mlada Sara oko noge vezala plavu podvezicu, koju je Nino sa zadovoljstvom skinuo.

U jednom mometu se i mlada, koja se takođe bavila pevanjem latila mikrofona, pa je za goste otpevala nekoliko pesama.

Na kraju večeri mladenci su isekli svadbenu tortu koja je napravljena na nekoliko spratova, a veselje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

Autor: N.B.

