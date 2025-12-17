Snajke Lidije Vukićević su prave lepotice: Jedna joj je podarila unuku Darju, a evo kako obe izgledaju i u kakvim su odnosima

Glumica Lidija Vukićević ovog leta dobila je novu i posebnu ulogu – postala je baka. Radost je u porodicu stigla rođenjem devojčice, ćerke njenog sina Andreja i njegove supruge Nađe, a glumica nije krila koliko joj je taj trenutak bio emotivan i značajan.

Poznato je da Lidija neguje veoma blizak odnos sa snajkama, koje često ističe kao lepe, negovane i skladne mlade žene. U više navrata delila je porodične trenutke sa pratiocima, a jednom prilikom objavila je i zajedničku fotografiju sa sinovima i njihovim izabranicama, uz poruku koja govori više od reči:

– Slavlje, radost, zagrljaji i iskrena sreća. Porodica je snaga – poručila je tada glumica.

Na fotografijama se jasno mogla primetiti bliskost i međusobno poštovanje, dok su sinovi Andrej i David u jednom opuštenom trenutku pozirali sa tompusima, što je Lidija uz osmeh podelila sa svojim pratiocima.

Poznata glumica ne krije da sa partnerkama svojih sinova ima topao i prijateljski odnos.

– Odlično se slažemo i poštujemo. Znaju šta volim, pa me često pozovu i kažu: „Lidija, izašlo je ovo, dođite da kupite.“ I ja njima rado nešto kupim. Možda sam im posebno privržena jer nemam ćerke. Ipak, moji sinovi su divni i puni razumevanja, tako da mi ćerke nikada nisu ni nedostajale – rekla je glumica kroz osmeh.

Nakon rođenja unuke, Lidija je podelila i snimak iz jednog lokala, na kojem se vidi koliko je srećna, uz kratku poruku: „Najsrećniji dan.“

Govoreći o ulozi bake, Lidija ističe da želi da ostane dosledna sebi.

– Mogu da pričuvam unuče, ali da ga čuvam stalno – ne. Nema potrebe. Neke bake su stalno tu: čekaju ispred vrtića, vode u park, kuvaju… A zašto? I kada sam ja rodila svoju decu, imala sam svoj život. Ne treba zaboraviti sebe, svoje želje i ritam. Što je bogatiji tvoj lični život, to si bogatiji i prema drugima. Rekla sam sinovima i da će me unučići zvati Lidija. Mnogi se zbog toga bune, ali ja nisam klasična baka i ne mogu to da budem.

Autor: N.B.