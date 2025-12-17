ODUŠEVILA SVE! Jelena Vučković podelila emotivan trenutak iz doma: Kraj novogodišnje jelke uživa sa omiljenim članom porodice (FOTO)

AKTUELNO

Ćerka Goce Božinovske podelila je na svom Instagram profilu idiličnu fotografiju iz svog doma.

Kao što je poznato pevačica Goca Božinovska ima troje dece, ćerku Jelenu koju je dobila u braku sa Goranom Vučkovićem i Mirka i Zoranu Šijan koju je dobila u braku sa Zoranom Šijanom.

Goca se uvek trudila da porodicu drži zajedno i u tome je i uspela. Jelena, Mirko i Zorana su godima nerazdvojini, a dokaz tome je i slika koju je Jelena okačila na svom Instagramu.

Naime, Jelena je okačila sliku na kojoj leži kraj jelke sa svojim bratancem, Mirkovim sinom koji nosi ime po dedi Zoranu.

Možemo slobodno zaključiti da je Jelena izuzetno vezana za svog sestrića, i da uživa da vreme provodi sa njim. Ljubav tetke i sestrića je posebna vrsta ljubavi, a Jelena je to i dakazala ovim divnim prizorom.

Na fotografiji možemo videti okićenu jelku i dečije igračke, a ono što je raznežilo njene fanove jeste ona kako leži zagrljena sa podu sa svojim sestrićem.

Podsetimo, pevačica Jelena Vučković, ćerka folk zvezde Goce Božinovske, u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra, s kojim je provela 13 godina u braku. Ona je jednom prilikom naglasila da je njen bivši suprug vodio "dvostruki život". Možemo zaključiti da je Jelena odlučila da okrene novi list i da se potpuno posveti svojoj porodici i onima koje najviše voli!

