Bivša devojka Saše Kovačevića objavila sliku sa njegovog koncerta: Upoznali se na snimanju spota, a zbog ovoga nije skidala osmeh sa lica

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Bivša devojka pevača Saše Kovačevića pojavila se sinoć na njegovom koncertu, a dok je Sale bio na sceni, ona se neprestano snimala za društvene mreže.

Jovana je posebno zaintrigirala pratioce opisom koji je objavila uz jedan od snimaka, navodeći da joj je jedna Sašina pesma u potpunosti promenila život.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Reč je o numeri „Lapsus“, tokom koje je Jovana sve vreme igrala, a uz video je napisala:

– Pesma koja mi je promenila život u svakom smislu.

Foto: Instagram.com

Nakon toga, pridružila se drugarici koja je sa njom došla na koncert, a zajedno su nastavile provod. Jovana je bila prisutna i na afterpartiju posle koncerta, gde se fotografisala sa Sašom. Nasmejani selfi ubrzo je završio na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Inače, Saša Kovačević je zakazao dva koncerta u Sava centru, 16. i 17. decembra, a već prve večeri okupio je brojne ličnosti iz javnog života.

Među prvima je stigao glumac Miki Manojlović, dok su se u prvim redovima smestili manekenka Dejana Živković sa suprugom, biznismenom Filipom Simonovićem. Koncertu su prisustvovali i influenserka Dunja Jovanić, pevač Sergej Ćetković sa suprugom Kristinom, pevačica Aleksandra Prijović, kao i bivši teniser Filip Krajinović i pevač Cvija.

Autor: N.B.

