PONOSNA MAMA: Katarina Živković raznežila pratioce slikom sina, pevačica ne krije koliko uživa u čarima majčinstva (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Katarina Živković prošle godine je rodila sina.

Naša pevačica, Katarina Živković prethodne godine rodila je sina, kojem je dala ime Stefan, od tog momenta ona ne krije sreću što uživa u roditeljstvu, i svaki slobodan trenutak provodi sa sinom.

Foto: Instagram.com

Pevačica je danas na svom Instagramu okačila sliku sina u jednom beogradskom tržnom centru i na taj način oduševila svoje pratioce, a mali Stefan je na sebi nosi trenerku koja je imala vojničke šare i crnu jaknu, što je još više pribralo simplatije pratioca.

Foto: Instagram.com

Kao što je i poznato tokom trudnoće Katarina je snimila pesmu koju je posvetila upravo svom sinu "Anđele moj mali" a u spotu ona je prikazala slike malog Stefana, a pesma je postala hit i simbol svih majki i trudnica.

Autor: Pink.rs

#Katarina Živković

#Trudnoća

#naslednik

#pevačica

#sin

