Stavila tačke na priče! Rada Manojlović otkrila sve o ljubavnoj vezi sa Milanom Stankovićem, pomenula i Sašu Popovića: Naterao nas je...

Rada Manojlović i Milan Stanković započeli su ljubavnu romansu tokom jednog muzičkog takmičenja, a pevačica je sada otkrila da li je sve bio marketinški trik i da li su glumili emocije na nagovor Saše Popović kako se spekulisalo.

Naime, Milan Stanković i Rada Manojlović su bili u dugogodišnjoj vezi, međutim usledio je raskid kada ga je pevačica prevarila i ostavila zbog drugog muškarca.

Svako je krenuo svojim putem, Milan Stanković se povukao sa javne scene, a Rada Manojlović je trenutno srećna u ljubavi sa Vladimirom Rankovićem sa kojim planira i brak.

Rada je progovorila o vezi nje i Milana i otkrila da li je sve bio marketinški trik.

- Moja ljubavna veza je bila centralna naslovna strana sa tom nekom negativnom konotacijom i pitanjima da li je sve to marketinški trik, da li je sve to smislio Saša Popović - rekla je Manojlovićeva i dodala:

- Jeste, evo mi glumimo šest godina zaljubljeni par i petnaest godina prijatelje zato što nas je naterao Saša Popović da glumimo. Meni je to tada smetalo, nisam se snalazila - priznala je Rada.

- Dok su me tapšali po ramenu, znala sam da sam nebitna i da nisam nikome konkurencija. Ogradiću se, nije krajnost, ali volim kada me pljuju i potkače. Skapirali su da ja ne odgovaram, učili su nas u Grandu i Žika i Saša da sve što imamo da kažemo kažemo lično, a ne preko medija, to je ta škola. Nikada ne bih dozvolila da tema mog postojanja u medijima bude druga ličnost, previše sam sebi važna- rekla je Rada nedavno u emisiji "Nije lako biti ja".

