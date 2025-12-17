OD OVIH KADROVA ZASTAJE DAH: Edita objavila sliku grudi, komentari pljušte kao nikada (FOTO)

Edita Aradinović mnoge je iznenadila setom fotografija u bundi, ispod koje je nosila krzneni brus. Ovaj neobičan odevni komad mnoge je naterao da dva puta pogledaju da li su dobro videli.

Pevačica je pozirala u nesvakidašnjoj kombinaciji, a naročito joj se dopao krzneni deo koji je pridržavao grudi, dok je između imao samo tračice. Koliko je zaljubljena u ovaj izgled, pokazuje i činjenica da je svoje grudi fotografisala u ogledalu i podelila slike sa pratiocima na Instagramu.

Nakon toga, napravila je još fotografija u kupatilu, sa puštenom kosom i našminkanim licem. Ovaj stajling izazvao je brojne pozitivne komentare, a jedan je glasio:

– Ovo je sve što vam treba pred doček Nove godine.

Edita je za Blic otkrila i da bi joj velika svadba bila previše stresna, jer ima mnogo rodbine i bojala bi se da nekoga ne zaboravi da pozove. Pevačica smatra da papir nije presudan za srećan brak i da je važnije kako se partneri slažu u četiri zida i koliko ljubavi postoji.

– Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu – rekla je. – Jedan dan pričam jedno, a drugi drugo. Ne zato što sam razočarana, već jer smatram da ljubav može da postoji i bez braka.

– Meni bi bilo stresno da napravim venčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nešto. Verujem da papir u nekom smislu znači obavezu, ali sve zavisi od osobe do osobe, od partnera i odnosa. Bila sam svesna da će javnost u nekom trenutku saznati ko mi je dečko, nisam želela da to krijem. Pojavili smo se normalno, ali ne planiram da ga svuda vodim sa sobom. Sreća je tu u našoj oazi, i nemam nameru da je stalno delimo sa javnošću – zaključila je pevačica.

Autor: N.B.