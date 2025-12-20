AKTUELNO

Domaći

Elena podelila divne vesti: Ćerka Milete Kitića oduševila sve objavom, evo o čemu je reč (FOTO)

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com/Printscreen ||

Album 'Deja Vu' bio je razmatran za kategoriju 'Best global music album'.

Ćerka Mileta Kitića, Elena Kitić podelila je srećne vesti sa svojim fanovima i otkrila da je njen album bio nominovan za Gremi nagradu u kategoriji "Best global music album".

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Naime, pevačica je ovu vest podelila sa svojim fanovima na Instagramu.

- Za sam kraj godine konačno mogu da vam otkrijem informaciju koju smo do sada morali da čuvamo u tajnosti - napisala je ona pa dodala- Album "Deja Vu" ušao je u razmatranje za Grammy nagradu u kategoriji "Best global music album". Iako nismo prošli dalje od Akademije, želim da se zahvalim publici, saradnicima i svima koji me podržavaju na ovom putu. Grammy, vidimo se sledeće godine - napisala je ona.

Foto: Instagram.com

Mile Kitić je nedavno govorio o ćerki Eleni.

- Ne može još da kaže da je popularnija od mene. Svaka čast, ja bih voleo i biće popularnija, ali nećemo se mi vagati, ja bih voleo da ona bude najpopularnija na svetu - tvrdi on.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Iako peva potpuno drugačiji muzički žanr od svog oca, Elena Kitić za kratko vreme postala je jedna od najpoplarnijih mladih pevačica, koja se trudi da svoju karijeru gradi hitovima, a ne skandalima.

- Ja nisam hteo nju da prisiljavam, to je njega odluka da se ne pojavljuje u medijima. Ona snimi pesmu i to je to, a to što je opet prisutna to je kvalitet nje i njenih saradnika – objasnio je jednom prilikom Kitić.

Autor: Pink.rs

