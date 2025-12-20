Elena podelila divne vesti: Ćerka Milete Kitića oduševila sve objavom, evo o čemu je reč (FOTO)

Album 'Deja Vu' bio je razmatran za kategoriju 'Best global music album'.

Ćerka Mileta Kitića, Elena Kitić podelila je srećne vesti sa svojim fanovima i otkrila da je njen album bio nominovan za Gremi nagradu u kategoriji "Best global music album".

Naime, pevačica je ovu vest podelila sa svojim fanovima na Instagramu.

- Za sam kraj godine konačno mogu da vam otkrijem informaciju koju smo do sada morali da čuvamo u tajnosti - napisala je ona pa dodala- Album "Deja Vu" ušao je u razmatranje za Grammy nagradu u kategoriji "Best global music album". Iako nismo prošli dalje od Akademije, želim da se zahvalim publici, saradnicima i svima koji me podržavaju na ovom putu. Grammy, vidimo se sledeće godine - napisala je ona.

Mile Kitić je nedavno govorio o ćerki Eleni.

- Ne može još da kaže da je popularnija od mene. Svaka čast, ja bih voleo i biće popularnija, ali nećemo se mi vagati, ja bih voleo da ona bude najpopularnija na svetu - tvrdi on.

Iako peva potpuno drugačiji muzički žanr od svog oca, Elena Kitić za kratko vreme postala je jedna od najpoplarnijih mladih pevačica, koja se trudi da svoju karijeru gradi hitovima, a ne skandalima.

- Ja nisam hteo nju da prisiljavam, to je njega odluka da se ne pojavljuje u medijima. Ona snimi pesmu i to je to, a to što je opet prisutna to je kvalitet nje i njenih saradnika – objasnio je jednom prilikom Kitić.

