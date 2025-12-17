Ovo je malo ko znao: Evo čime se bavi muž Verice Rakočević, pričalo se da ga ona izdražva, a sada je sve otkriveno

Kreatorka Verica Rakočević uživa u skladnom braku sa Veljkom Kuzmančevićem, a malo ko zna gde on radi. Inače, njih dvoje žive u njenoj kući na podnožju Avale i tu su napravili svoju oazu mira.

Veljko, pak, nikada nije voleo da se medijski eksponira. Osim što komponuje klasičnu muziku, muž Verice Rakočević predvodi i orkestar, a platu prima u Narodnom pozorištu, gde je na poziciji organizatora izvođenja predstava.

‒ Narodno pozorište je ozbiljna kuća, koja zahteva ozbiljan pristup poslu. Istovremeno, već godinama radim sa velikim orkestrom od pedeset članova. Toliko se dobro poznajemo, da dišemo kao jedan organizam. Trudimo se da tekuće probleme ostavimo ispred ulaza u salu, a svi delimo sudbinu umetnika u Srbiji koji su često na ivici egzistencije. Opet, to su ljudi koji će pre pristati na manju zaradu, nego što će preći liniju, ljudsku, stvaralačku, umetničku ‒ pojasnio je Veljko u intervjuu za "Hello".

Veljko je nedavno progovorio o predbračnom ugovoru koji su svojevremeno potpisali, te je rešio da stavi tačku na priče koje ih prate.

- Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je Veljko Kuzmančević.



