Čeda Jovanović isprozivao Kim Kardašijan! Fotografija koju komentariše ceo svet, a on nikad oštriji: Kad se osetiš glupo…

Političar Čeda Jovanović u poslednje vreme je veoma aktivan na društvenim mrežama, a sada je izazvao pažnju javnosti prozivkom starlete Kim Kardašijan.

On je podelio njenu fotografiju sa poker turnira u Las Vegasu, koja je već postala viralna. Na slici se vidi Kim Kardašijan kako pozira, a kamere su zabeležile trenutak koji komentariše ceo svet.

- Svaki put kad se osetiš glupo seti se da je Kim Kardašijan igrala poker sa naočarima sa refleksijom - napisao je u opisu slike Jovanović.

Ovo nije jedina tema kojom se Jovanović bavi u javnosti.

Čeda Jovanović nedavno je reagovao na priče o tome da je verio prijatelja Aleksandra Kosa u Crnoj Gori, a političar od tada ne prestaje da demantuje navode koje su plasirane na jednom profilu na TikToku.

Naime, Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos su, kako pišu mediji, otišli u policijsku stanicu na Novom Beogradu.

- Bio sam danas u MUP-u. Video sam Čedu Jovanovića. Baš je bio ljut. Govorio je da ne može da veruje na šta su ljudi spremni. Da sve ima svoje granice i da neće više da toleriše gluposti. Nisam razumeo o čemu se radi, ali posle kad sam pročitao vest sam shvatio da je venčanje u pitanju. Džip im je bio parkiran ispred - tvrdi izvor.

Čeda Jovanović tako nastavlja da aktivno komentariše društvene događaje i brani sebe od dezinformacija, ne libeći se ni provokativnih objava na društvenim mrežama.

Autor: N.B.