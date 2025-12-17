AKTUELNO

Nakon što su Atina i Nika gostovale u Amidžiju, oglasio se Duško Tošić: Njegova reakcija će vas iznenaditi

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sinoć su, u emisiji "Amidži šou" gosti bili Jelena Karleuša i njene ćerke Atina i Nika Tošić.

Ovo je bilo njihovo zajedničko gostovanje i prvo pojavljivanje njenih naslednica negde u emisiji. Atina i Nika su progovorile u emisiji o ocu pa su otkrile u kakvom su odnosu sa njim:

- Najbolji roditelji na svetu, volim ih! - rekla je Nika, što je Atina potvrdila i dodala:

- Iako ne živimo sa njim, stalno se viđamo, kao da živimo zajedno.

Isto to je potvrdila Jelena, rekavši da je Duško najbolji otac i da iako ne žive zajedno on se jednako dobro brine o svojim naslednicama.

Nekadašnji fudbaler je, kao i svaki ponosan otac, podelio uspeh svojih ćerki, odnosno reklamu za njihove bodi mistove koje su izbacile.

Time je iskazao podršku, bez ikakvih loših utisaka vezano za njihovo pojavljivanje sa majkom u emisiji uživo.

Podsetimo, Jelena je sinoć ponosno predstavila prve mirisne proizvode svojih naslednica, koje su nakon višemesečnog rada odlučile da krenu njenim stopama.

Reč je o mistovima za telo, koji simbolično nastavljaju porodičnu tradiciju u svetu parfema.

