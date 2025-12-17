DOBILA SAM KANCER U TRUDNOĆI, DETE JE BILO CRNO... Bivšu zadrugarku muž prevario sa 14 godina starijom, a ona sad kroz suze otkrila bolne detalje

O najtežim danima nakon rođenja mlađeg naslednika, Ivana Šašić govorila je kroz suze, jedva dolazeći do daha.

Pevačica Ivana Šašić otvoreno je govorila o sinu Nikoli i teškim zdravstvenim problemima sa kojima se suočila odmah po njegovom rođenju. Nedavno je priznala da je, iz straha za život, sastavila testament u kojem je svu svoju imovinu prepisala deci. O najtežim danima nakon rođenja mlađeg naslednika govorila je kroz suze, jedva dolazeći do daha.

"Bio je potpuno crn"

- Kraj decembra mi je najemotivniji period u godini, jer je tada rođendan mog sina Nikole. Svi znate da je jedva preživeo i zbog toga sam posebno emotivna. Mi nemamo njegove prve fotografije, nemamo uspomene iz prve tri nedelje života. Na intenzivnoj nezi mi niko nije dozvolio da ga slikam. Danas puni 17 godina, a jako je teško kada nemate te uspomene. Prvih sedam dana uopšte ga nisam videla. Kada su mi ga konačno dali, bio je potpuno crn. Dve i po nedelje bio je na kiseoniku. Njegov instinkt za samostalno hranjenje tada još nije radio, hranili su ga putem sonde - priča Ivana i dodaje:

- Mleko mi je krenulo posle tri nedelje. Mleko je lilo iz mene na prvi kontakt sa detetom, tako da sam zvala babicu da pitam šta se desilo. Iznedrila sam svakako dva divna čoveka i na to sam ponosna. Često umem da kažem da sam dobro i normalna. Ja bih za njega život dala, to je nešto neverovatno, ali kad se tako neke situacije dese, shvatimo koliko smo zapravo mali. Postoje ljudi čije dete nije preživelo, a ja često do danas kažem da je Nikola njihov sin. Sve je to preteško za mene.

Ivana ističe da je ponosna na svoju decu i da se često uverava da su dobro i da su zdravi.

- U prvoj trudnoći imala sam početak karcinoma, u drugoj je Nikola jedva preživeo. Ali kada ih danas pogledam, znam da je sve vredelo - rekla je pevačica.

Suprug je prevario sa 14 godina starijom

Ivanu je njen suprug Bojan Simić prevario sa 14 godina starijom ženom, nakon čega je usledio razvod. Kako je istakla, nije mogla ni da sluti da joj je muž neveran.

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan. Koju sada zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga.

Autor: M.K.