IZ OPRAVDANIH RAZLOGA SE MOLIM SAMO ZA ZDRAVLJE: Olja Karleuša na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa otvorila dušu o željama i sujeti na estradi, evo da li se neki kolega ogrešio o nju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Anđić ||

Pevačica Olja Karleuša pojavila se danas na snimanju novogodišnjeg programa televizije Pink, a tom prilikom govorila je o željama za 2026. godinu, ali i o popularnoj temi - o sujeti među kolegama na estradi.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

- Odlično sam. Ovo je sastavni deo našeg posla, ovo je ne znam koji put da odbrojavam. Jedva čekam početak januara da počne odmor da se okrenem sebi i porodici. Decembar je naporan jer svi hoćemo sve da završimo... Ja iz opravdanih razloga uvek želim zdravlje, ostale želje nemam, molim se za tu jednu želju - rekla je Olja i dodala:

Foto: Pink.rs/A. Anđić

- Ja se ne družim sa puno kolega, mi svi imao krug ljudi oko nas koji su tu ceo život. Gledam sve vrlo korektno i kolegijalno. Ovo je posao, nije druženje, cenim svoju branšu jer su veliki borci svi. Sujeta postoji u svim branšama, ali kod normalnog čoveka ona te dovede do toga da budeš što bolji čovek. Mislim da se nijedan kolega nije ogrešio o mene - poručila je pevačica.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

