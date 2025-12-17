MOJ ALKOHOLČIĆ KOJI PIJEM! Nada Topčagić izazvala opštu pometnju na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa, pa bez dlake na jeziku, potkačila koleginicu: Najbolje se izoperisala, ali ne može sakriti godine

U elementu, kao i uvek!

Pevačica Nada Topčagić napravi haos gde god se pojavi, a sada je vidno raspoložena bila pred snimanje novogodišnjeg programa TV Pink i pričala o životu i karijeri.

- Kad biste vi znali... Moj alkoholčić koji pijem... - započela je Nada kroz smeh.

Ona se na samom početku dotakla koleginice Vere Matović i njenog izgleda, ali i to što ona krije godine.

- Vera, to ti ne treba, ne možeš da tužiš gugl, to ti je to u životu... Vera izgleda najlepše, ja sam joj rekla. Ona se najbolje izoperisala. Ja znam kako je ona nekada izgledala, pitala sam je jednom gde ide na operacije - priča pevačica, te se dotakla svog izgleda:

- Bežim od vas kao đavo od krsta jer me slikate da izgledam kao čudovište.

Otkrila zašto se ne pojavljuje u javnosti

Ona je zatim istakla da sve slabije voli da se pojavljuje u javnosti.

- Zato što nemam mira, mene to ne interesuje. Kad si bio mlad, ja sam tada mene to više ne interesuje. Dugo me nije bilo, ne volim. Kada sam izgledala, izgledala sam... Sada se bockaš, ne vredi ti. Sad se bockaš, a mrtav si - priča Nada.

Topčagićka se dotakla i muzičke karijere.

- Mnogo imam hitova, ali ti se moraš boriti, imati menadžera i sve onda sam na kraju digla ruke...

Nada uglavnom provodi vreme van Beograda.

- Na moru imam 50 kvadrata, ali vidim ceo zaliv, moje je čitavo more, a na Tari 160 kvadrat - istakla je ona.

Autor: M.K.