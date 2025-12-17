AKTUELNO

Domaći

MOJ ALKOHOLČIĆ KOJI PIJEM! Nada Topčagić izazvala opštu pometnju na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa, pa bez dlake na jeziku, potkačila koleginicu: Najbolje se izoperisala, ali ne može sakriti godine

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Anđić ||

U elementu, kao i uvek!

Pevačica Nada Topčagić napravi haos gde god se pojavi, a sada je vidno raspoložena bila pred snimanje novogodišnjeg programa TV Pink i pričala o životu i karijeri.

- Kad biste vi znali... Moj alkoholčić koji pijem... - započela je Nada kroz smeh.

Ona se na samom početku dotakla koleginice Vere Matović i njenog izgleda, ali i to što ona krije godine.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vera, to ti ne treba, ne možeš da tužiš gugl, to ti je to u životu... Vera izgleda najlepše, ja sam joj rekla. Ona se najbolje izoperisala. Ja znam kako je ona nekada izgledala, pitala sam je jednom gde ide na operacije - priča pevačica, te se dotakla svog izgleda:

- Bežim od vas kao đavo od krsta jer me slikate da izgledam kao čudovište.

Otkrila zašto se ne pojavljuje u javnosti

Ona je zatim istakla da sve slabije voli da se pojavljuje u javnosti.

- Zato što nemam mira, mene to ne interesuje. Kad si bio mlad, ja sam tada mene to više ne interesuje. Dugo me nije bilo, ne volim. Kada sam izgledala, izgledala sam... Sada se bockaš, ne vredi ti. Sad se bockaš, a mrtav si - priča Nada.

Foto: Pink.rs/A. Anđić

Topčagićka se dotakla i muzičke karijere.

- Mnogo imam hitova, ali ti se moraš boriti, imati menadžera i sve onda sam na kraju digla ruke...

Nada uglavnom provodi vreme van Beograda.

- Na moru imam 50 kvadrata, ali vidim ceo zaliv, moje je čitavo more, a na Tari 160 kvadrat - istakla je ona.

Autor: M.K.

#Alkohol

#Nada Topčagić

#Novogodišnji program

#koleginica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nikad oštriji sud: Sale Luks bez dlake na jeziku podelio ocene, Milosava izazvala opštu pometnju! (VIDEO)

Domaći

PAPARACO! Pogledajte kako Jelena i njen sin bodre Slobu na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa: Radanovićeva žena bez šminke i u totalno opušteno

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Lepi Mića progovorio o ovoj sezoni Elite, pa dao celokupno mišljenje o rijalitiju: Anonimus može da kaže svašta poznatima! (VIDE

Domaći

STALNO JE LJUTA, LIČI MI NA TETKU! Karleuša bez dlake na jeziku o članovima žirija: Desingerica je idealan, a Bosanac sa 70 plus...

Domaći

IZ OPRAVDANIH RAZLOGA SE MOLIM SAMO ZA ZDRAVLJE: Olja Karleuša na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa otvorila dušu o željama i sujeti na estradi

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Boginja očitala bukvicu cimerima, pa žestoko potkačila Kačavendu i Anitu (VIDEO)