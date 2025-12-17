KAPLJE MI SA SVIH STRANA! Najbogatija pevačica na estradi progovorila o finansijama i kolegama kojima je pozajmljivala pare: Svi su vratili...

Branka Sovrlić važi za najbogatiju pevačicu na estradi, a sada se pojavila na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa i govorila na razne teme.

Na samom početku pevačica je otkrila da ima novca na pretek i da joj ne manjka.

- Ja volim da bude svečan stajling za ovu godinu, kako dolikuje. Teško je odabrati autfit, ja volim da sve bude naj. Zto sam otputovala u Istanbul i šopingovala za praznike. Nisam nikad razmišljala o prodaji svih stvari, dovoljno je što mi kaplje sa svih strana - rekla je Branka na samom početku razgovora.

Pevačica ističe da na snimanja uvek nosi po dve kombinacije, kako kaže, za svaki slučaj.

- Ne verujem da će neka koleginica da se pojavi u istoj haljini, ja uvek nosim dve toalete za ne daj Bože, uvek imam sve duplo. To je kućno vaspitanje, RTS je uvek zahtevao da imamo dve garderobe, sad imamo iskustva pa znamo. Nikada nije bili incidentata, pre se mnogo čekalo, pa se pila kafa i desi se da slučajno kapne neka kapljica na kostim - rekla je ona.

Neke njene koleginice se bune kada ih pitaju za godine, ali to nije slučaj i kod Branke.

- Ja ne krijem svoje godine, toliko sam na estradi, preko 40 godina. To pre svega nije lepo pitati, ali ne moram da se pravim da imam 20 godina - kazala je pevačica, a onda je istakla da ne misli da su koleginice ljubomorne na njen uspeh.

- Nisu ljubomorne, sa svima sam u dobrim odnosima, svi su srdačni kad me vide, kad se vidimo svi se izljubimo i ispričamo. Moj suprug je mnogima pomagao, svi su uvek vratili pare na vreme.

Branka ima stan u Beogradu u kom ugosti rado svoje najbliže.

- Ne pravimo žurke, toga nam je dosta. Ugostimo naše prijatelje, koleginicu moju i prijateljicu Martu Savić, želim joj svu sreću ovog sveta i njenoj ćerki Eleni - rekla je ona.

Autor: M.K.