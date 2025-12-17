Najuticajnija Srpkinja u svetu kupila stan u OVOM DELU BEOGRADA! Živi u tri evropske metropole, a sad ima nekretninu i u Srbiji

AKTUELNO

Odlučila je da investira u još jednu nekretninu.

Jedna od najuticajnijih modnih influenserki sa ovih prostora, Tamara Kalinić, kupila je stan u centru Beograda, saznaje "Blic". Ona već dugo ne živi u našoj zemlji, a sad je pazarila stan na Dorćolu.

Tamara Kalinić je dugo želela da ima stan u srpskoj prestonici.

Njoj je bila želja da poseduje nekretninu u Beogradu, ne bi li svakog puta kad dođe ovde mogla da bude u svom stanu.

Foto: Instagram.com

Kalinićeva je ove godine potpisala veliku globalnu saradnju sa prestižnim brendom satova Audemars Piguet, učestvujući u međunarodnoj kampanji koja ju je dodatno pozicionirala na sam vrh svetske modne scene.

Osim toga, potpisala je godisnji ugovor za Qatar Airlines. Paralelno sa profesionalnim uspesima, Tamara je odlučila da investira u nekretninu u jednom od najtraženijih beogradskih kvartova.

Život u koferima - više država naziva domom

Tamara, inače, živi u tri evropske metropole, Londonu, Parizu i Milanu. Nju je, podsetimo, čuveni magazin "Times" svrstao u 100 influenserki sveta, dok samo na Instagramu ima preko dva miliona pratilaca.

