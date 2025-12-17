SAMO TRAKE PREKO GRUDI! Marijana Mateus (54) izazovnija nego ikad: Na događaju se pojavio i legendarni Čola u OVOM IZDANJU, a tu je prvi muž Jelene Karleuše (FOTO)

Poznati su se večeras okupili na jednom događaju u Beogradu.

Marijana Mateus (54) došla je u ekstravagantnom izdanju. Obukla je haljinu pripijenu uz telo, a preko njenih grudi bili su samo tračice.

Na ovom događaju pojavio se i legendarni pevač Zdravko Čolić u elegantnom izdanju.

Na promociju je došao i Bojan Karić, koji nije skidao osmeh s lica.

Bojan Karić u braku se sa Mašom, nekada Nikolić. Venčali su se 2007. godine i zajedno imaju blizance Teodora i Taru.Maša takođe potiče iz poznate porodice, njen otac je čuveni reditelj i snimatelj Božidar Bota Nikolić koji je stvorio neke od najvoljenijih domaćih filmova poput: "Balkanskog špijuna", "Tri karte za Holivud", "Kakav deda, takav unuk... Mašina sestra je pevačica Jovana Nikolić sa kojom je izuzetno bliska.

