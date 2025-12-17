SLAVICA ROKVIĆ NAPRAVILA SAMA JELKU ZA NOVU GODINU: Pokazala kako je ukrasila luks dom na Banovom brdu, a oni joj pomažu (FOTO)

Novogodišnja euforija uselila se i u njihov dom!

Udovica pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić veoma je posvećena porodici i najviše vremena provodi u porodičnom domu na Banovom brdu, a sada je pokazala i kako ga je ukrasila pred novogodišnje i božićne praznike.

Naime, Slavica ove godine nije želela da kupi jelku, već je sa unucima sama sastavila od granja. Ona je zatim pokazala kako je tekao proces i kako izgleda na kraju, a uz to poslala jaku poruku, da ne mora uvek sve da bude savršeno, ali da je bitno da je uvek prisutna ljubav u tome.

"Nova godina može da stigne. Za nas najčudesnija jelka puna radosti, smeha, sreće i ljubavi. Upravo ovde se dešava jedna prava bajka. A uskoro sa drugim delom tima pojaviće se još jedan Deda Mraz. Ne mora sve da bude savršeno, dovoljno je da bude protkano s ljubavlju", napisala je Slavica.

"Čuvaću svetlost i ljubav koju si mi ostavio"

Inače, Slavica se nedavno oglasila povodom godišnjice Marinkove smrti i istakla koliko je njihova ljubav bila jaka.

"I dala sam ti ruku, i dala sam ti reč u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmejem jer znam da si tamo gde duše ne bole. Kad bolje razmislim ti nisi ni otišao, kriješ se u svitanju i odgovor si u svakom mom pitanju. Ti nisi otišao postao si dah koji kroz snove šapuće tu sam, ne strahuj, čuvam te, ti znaš. Da, ja znam! Apsolutna ljubav to je", napisala je ona u opisu zajedničke fotografije.

Autor: M.K.