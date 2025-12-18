DINČA OTKRIO ZAŠTO NIJE BIO NA KONCERTU BANETA MOJIĆEVIĆA: Pevač progovorio i o dečku Milice Todorović

Dinča je najpre otkrio iz kog razloga nije prisustvovao koncertu Baneta Mojićevića.

Pevač Milan Dinčić Dinča pojavio se na proslavi rođenja ćerkice Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića, a za okupljene medije je govorio o brojnim aktuelnostima na estradi. On je najpre otkrio iz kog razloga nije prisustvovao koncertu Baneta Mojićevića.

- Pozvao me je, pitao da li dolazim, izvinio sam mu se, ali ja sam imao nastup u Berlinu. Sigurno bih došao da sam bio u Beogradu, nažalost nisam mogao, imao sam već odavno zakazan nastup - iskren je bio on, pa se dotakao i odsustva ostalih kolega iz te postave.

"Bilo bi lepo da su se pojavili..."

- Bilo bi lepo da su došli, ne znam, možda je to neki njihov propust u komunikaciji, otkud znam. Bilo bi lepo da su se pojavili njih šestoro iz prve postave. Ne zameram im, jednostavno, imali su svoje obaveze. Možda je Bane trebalo dosta ranije to da im saopšti, pa da se sastanu - prokomentarisao je on, koji od obaveza i sam često ne stiže privatno sa kolegama sa estrade da se čuje i vidi.

Iz tog razloga, na primer, nije imao priliku ni da upozna partnera Milice Todorović.

- Nisam upoznao Miličinog partnera; Milicu nisam video baš dugo. Nisam ni stigao sa njom da se vidim jako dugo i ona treba uskoro da se porodi, srećan sam zbog nje, stvarno. Sa malim brojem kolega sam u nekom aktivnijem kontaktu. Svako je negde sa decom, ženama, retke su prilike da se sretnemo i pričamo, nisam upoznao ni Banetovu devojku - otkrio je on.

Autor: M.K.