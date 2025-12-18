AKTUELNO

Domaći

Svilena posteljina, đakuzi, pozlaćeni detalji! Zavirite u kuću Zorice i Kemiša, ovakav luksuz se retko viđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sve je na svom mestu.

Pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemić već decenijama uživaju u skladnom braku, a svoje ljubavno gnezdo svili su nadomak Beograda, u Krnjači.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni žive u suvom luksuzu, te ne kriju da su sve napravili kako bi im bilo što komfornije. Zorica i Kemiš u kući imaju mnogo soba i veliko dvorište, a ipak, veliku pažnju privukla je njihova spavaća soba, kao i toalet.

Oni su jednom prilikom u svoj dom ugostili Ognjena Amidžića, a šta je on tom prilikom video i zabeležio pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#Miroljub Aranđelović Kemiš

#Zorica Brunclik

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Mis Srbije Aleksandra Rutović se pojavila na muzičkom festivalu u nikad izazovnijem izdanju! Svi gledaju u njene duge noge! (VIDEO)

Zadruga

OVAKAV HAOS SE RETKO VIĐA! Anita napravila krš epskih razmera po izolaciji, a to sve zbog Filipa! (VIDEO)

Zadruga

OVAJ PRIZOR SE RETKO VIĐA! Totalni KOLAPS nakon buđenja, evo šta je izazvalo nered u Beloj kući (VIDEO)

Domaći

STIGLA MLADENAČKA TORTA ZORICE I KEMIŠA: Ima šest spratova, okolo vatrometi i cveće, a tek da čujete koja se pesma čuje u pozadini (VIDEO)

Domaći

10 VENTILATORA HLADI SVATOVE, TORTA METAR I PO, TUNEL OD PET ŠLEPERA CVEĆA... Ovo su svi detalji svadbe Zorice i Kemiša, a od bogate dekoracije zastaj

Domaći

SVE SAM LUKSUZ! U KUPATILU GRČKI STUBOVI, A NA ZIDU LEOPARD IZ JUŽNE AFRIKE: Evo kako izgleda RASKOŠAN dom Zorice Brunclik i Kemiša, a dvorište je pos