Svilena posteljina, đakuzi, pozlaćeni detalji! Zavirite u kuću Zorice i Kemiša, ovakav luksuz se retko viđa! (VIDEO)

Sve je na svom mestu.

Pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemić već decenijama uživaju u skladnom braku, a svoje ljubavno gnezdo svili su nadomak Beograda, u Krnjači.

Oni žive u suvom luksuzu, te ne kriju da su sve napravili kako bi im bilo što komfornije. Zorica i Kemiš u kući imaju mnogo soba i veliko dvorište, a ipak, veliku pažnju privukla je njihova spavaća soba, kao i toalet.

Oni su jednom prilikom u svoj dom ugostili Ognjena Amidžića, a šta je on tom prilikom video i zabeležio pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.