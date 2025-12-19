OZBILJAN ŠMEKER! Kaća Živković pokazala sina, komentari samo pljušte!

AKTUELNO

Kaća Živković pokazala sina, komentari samo pljušte!

Ona je u potpunosti posvećena sinu.

Katarina Živković pre nešto više od godinu dana postala je majka, a od tad se njen život u potpunosti promenio.

Foto: Instagram.com

Ona je u potpunosti posvećena odrastanju svog sina Stefana, a sada je svojim Instagram pratiocima pokazala kako njih dvoje provode slobodno vreme.

Oni su izašli u jedan tržni centar, a mnoge je oduševio stajling Kaćinog naslednika. Stefan je poneo vojničke pantalone i crnu jaknu, a usledili su komentari kako je već porastao u ozbiljnog šmekera.

Foto: Instagram.com

