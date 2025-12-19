Život joj je bio pun tuge! Legendarna Vida Pavlović bol je gasila ALKOHOLOM, a ovu pevačicu je USVOJILA!

Tragičan kraj legende!

Legendarna pevačica Vida Pavlović i njena pesma "Ostala je pesma moja" simbol su tuge i teškog života koji je i sama proživela.

Krunisana kraljica romske muzike mogla je da se pohvali bogatom karijerom, ali je u svoja četiri zida često tugovala. Nakon dva kraha braka, najveća tuga bila je ta što nije imala decu i nikad nije krila koliko joj je to teško padalo. Često je tugu gasila alkoholom, a na kraju joj se zdravstveno stanje naglo pogoršalo, te je u 60. godini i umrla.

Iako nije imala svoje dece, ona je toliko volela pevačicu Oliveru Marković da ju je i nezvanično usvojila. Upravo ova pevačica bila je Vidina mezimica i jedna je od retkih koja se sa njom družila i bila uz nju do samog kraja

Autor: R.L.