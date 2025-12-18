AKTUELNO

JEDAN JE ČOLA! Zdravko za šest dana rasprodao tri koncerta u Sarajevu, oborio sve rekorde

Oborio sve rekorde.

U narednim mesecima Zdravko Čolić održaće niz koncerata u Sarajevu. Prestonica BIH u poslednjih nekoliko godina važi za poprište najboljih koncerata, pa su tako tamo nastupali Dino Merlin, kao i Aleksandra Prijović i to sa ogromnim uspehom.

Ipak, Čola je uspeo nešto što niko pre njega nije. On je tri koncerta u Sarajevu rasprodao za nepunih šest dana.

Nakon toga, zakazao je i četvrti, a nema sumnje da će i on vrlo brzo biti rasprodat. Ipak, Čola je najavio da dalje od toga neće ići, pa da peti koncert ne planira, zbog toga i ne čudi ovoliko interesovanje za njegov nastrup u Sarajevu.

