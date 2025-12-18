AKTUELNO

Domaći

AVA KARABATIĆ PRVI PUT POKAZALA ZGODNOG DEČKA: Otkrila da su se upoznali pre 18 godina, sudbina ih razdvojila, a sad blistaju zajedno (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Život ih je razdvojio ali ih je sudbina spojila.

Ava Karabatić pokazala je svog dečka, koga je kako sama kaže upoznala još pre 18 godina, međutim, sudbina ih je razdvojila sve do sada. Ona je iz jednog restorana objavila sliku s njim i kako se može videti on je markatni zgodni dasa, a Ava izgleda srećno pored njega.

U opisu je napisala priču o njihovom poznanstvu

- Iako moj dečko Lazar nije za medijska pojavljivanja i ne voli se pokazivati, uspila sam ga nagovoriti bar za jednu zajedničku sliku. Kako je život čudan, koliko godina je prošlo kad smo se upoznali, u mom najlepšem gradu Zadru u fakultetskim danima, pa toliko godina nakon sudbina nas opet spoji, i to gde, u restoranu, izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac. Veliki poljubac od nas - napisala je ona.

Foto: Instagram.com

Nije trudna

Nedavno se pojavila vest da je Ava trudna, međutim, ona je to brzo demantovala.

- Dragi svi, kao što znate odjeknula je vest da sam trudna. Test je juče pokazao pozitivan rezultat i zbog toga sam poverovala da sam trudna. Međutim, naknadnim pregledima utvrđeno je da se ne radi o trudnoći, već o hormonalnom disbalansu koji je privremeno poremetio rezultate testa - napisala je Ava Karabatić i dodala:

- Razumem da je moja objava izazvala reakcije i žao mi je ako je nekoga dovela u zabludu - izjavila je bivša rijaliti učesnica.

Autor: M.K.

#Ava Karabatić

#Majka

#dečko

