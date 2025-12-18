KUĆA IZ SNOVA! Dom Lidije Vukićević izgleda kao milion dolara: NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA OSTAVLJA BEZ DAHA (FOTO)

Glumica Lidija Vukićević poznata je po prelepom domu koji nestvarno dekoriše za svaki praznik, mnogi komentarišu da je ove godine nadmašila samu sebe.

Glumica je vodila računa o svakom detalju i priznala da je čarobnu dekoraciju sama osmislila.

U centru dnevne sobe nalazi se visoka jelka puna svetiljki i lampica, a ono što je poseban detalj, do sada nikad viđen jeste voz koji se kreće oko novogodišnjeg drveta.

Bezbroj ukrasnih jastuka, mašni, ali i svetleći fenjer u obliku kočije nalazi se u ovom prazničnom kutku.

Posebna godina

Za glumicu ova godina je jedna od posebnijih u životu, jer je proteklog leta dobila unuku i postala baka.Poznato je da Lidija neguje blizak odnos sa snajkama, koje često ističe kao lepe, negovane i skladne mlade žene. U nekoliko navrata delila je zajedničke porodične trenutke, a jednom prilikom objavila je fotografiju sa sinovima i njihovim izabranicama, uz poruku koja govori više od bilo kakvog opisa:

– Slavlje, radost, zagrljaji i iskrena sreća. Porodica je snaga – poručila je tada glumica.

Autor: Pink.rs