KUĆA IZ SNOVA! Dom Lidije Vukićević izgleda kao milion dolara: NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA OSTAVLJA BEZ DAHA (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Glumica Lidija Vukićević poznata je po prelepom domu koji nestvarno dekoriše za svaki praznik, mnogi komentarišu da je ove godine nadmašila samu sebe.

Glumica je vodila računa o svakom detalju i priznala da je čarobnu dekoraciju sama osmislila.

Foto: Instagram.com

U centru dnevne sobe nalazi se visoka jelka puna svetiljki i lampica, a ono što je poseban detalj, do sada nikad viđen jeste voz koji se kreće oko novogodišnjeg drveta.

Foto: Instagram.com

Bezbroj ukrasnih jastuka, mašni, ali i svetleći fenjer u obliku kočije nalazi se u ovom prazničnom kutku.

Foto: Instagram.com

Posebna godina

Za glumicu ova godina je  jedna od posebnijih u životu, jer je proteklog leta dobila unuku i postala baka.Poznato je da Lidija neguje blizak odnos sa snajkama, koje često ističe kao lepe, negovane i skladne mlade žene. U nekoliko navrata delila je zajedničke porodične trenutke, a jednom prilikom objavila je fotografiju sa sinovima i njihovim izabranicama, uz poruku koja govori više od bilo kakvog opisa:

– Slavlje, radost, zagrljaji i iskrena sreća. Porodica je snaga – poručila je tada glumica.

Foto: Instagram.com

