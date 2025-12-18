KAO DA SE NIKAD NISU NI RAZDVAJALI! Gastoz i Anđela cvetaju u ljubavi, NAJAVLJUJU I SVADBU! (VIDEO)

Napokon uplovili u mirnu luku.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imali su velikih turbulencija u poslednje vreme u svojoj vezi.

Oni su čak u jednom trenutku i raskinuli, ali onda su rešili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu.

Pevač "Dijamanti" benda Mladen Rosić usnimio je Anđelu i Gastoza, koji su se smejali i uživali zajedno, a u jednom trenuktu su i konstatovali da je ona njegova "buduća supruga".

Nema sumnje da su njih dvoje uspeli da prevaziđu sve probleme i ponovo uplove u mirnu luku.

Autor: R.L.