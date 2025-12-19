AKTUELNO

UZELA SAM METLU I POČELA DA ČISTIM, A ONDA... Verica Rakočević izašla ispred lokala, a onda ju je prolaznica šokirala

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Verica ima svoj lokal u centru Beograda gde svakodnevno provodi vreme.

Verica Rakočević nedavno je ispred svog lokala u Beogradu gde izlaže svoje kreacije i prodaje, odlučila da počisti oko ulaznih vrata u butik, međutim, kako kže jedna žena ju je gledala zaprepašćeno.

- Pre neki dan sam uzela metlu jer je bilo puno lišća ispred radnje i uzela sam da čistim i onda je jedna zgranuta žena prošla i pitala: "Pa dobro, gde su vam prodavačice?", ja kažem: "Pa nemam, ja sam prodavačica". Ona je verovatno mislila da sam poludela. Otišla je dalje - rekla je Verica Rakočević i dodala:

- A taj osećaj moj - fantastičan. Ja sam se vratila 40 godina unazad, kad sam sama i čistila, dizajnirala, prodavala, gajila decu. Tog trenutka, ljudi, meni je adrenalin skočio - opisala je Verica.

Foto: TV Pink Printscreen

Sa Veljkom potpisala predbračni ugovor

Verica Rakočević uživa u skladnom braku sa Veljkom Kuzmančevićem. Veljko je nedavno progovorio o predbračnom ugovoru koji su svojevremeno potpisali, te je rešio da stavi tačku na priče koje ih prate.

- Priča se da mene Verica izdržava, da će da mi ostavi ne znam kakve kuće, stanove, da sam naslednik ne znam čega... To je takva besmislica, a da narod ne bi bio toliko uzbuđen oko toga, da znaju svi da sam ja pre nego što smo se venčali potpisao predbračni ugovor, da se zna šta je njeno, a šta je moje - rekao je Veljko Kuzmančević.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: M.K.

