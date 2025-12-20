AKTUELNO

Domaći

OSTVARIO SAM SVE SVOJE ŽELJE, OSTALA MI JE SAMO JEDNA! Saša Matić otvorio dušu: Naučio sam da mogu...

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Pink.rs ||

Pevač Saša Matić održao je nedavno dva spektakularna koncerta u zagrebačkoj areni.

Fanovi su pre koncerta rekli da su spremili maramice u slučaju suza, sa obzirom na emotivnost pevačevih pesama, a jedna od posetiteljki kaže da najviše voli pesmu "Prejako". Ćerka i supruga pevača takođe su prisustvovale i slušale koncert iz prvih redova.

- Ja sam stari znanac u Zagrebu, više puta smo ovde svirali, ne sumnjam da će i večeras biti dobra svirka i energija. Sa ovom publikom imam odličnu interakciju po pitanju energija, pa očekujem da ni večeras neće biti ništa manje dobro nego ranije.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevač kaže da se nije odmorio od svoje američke turneje gde je imao četiri vezana koncerta u četiri grada. Na pitanje šta je najbitnije što je naučio u 2025. godini, rekao je:

- Naučio sam da mogu nešto da sprovedem u delo, a i ne moram, nije sve moranje. Ova godina je neverovatno brzo prošla. Sve svoje želje sam ostvario, možda bih u 2026. godini želeo da se više posvetim sebi, odmaram, komponujem, više mislim na sebe - kaže Matić.

Autor: M.K.

#Saša Matić

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

KAO KLINAC SAM SANJAO O TOME... Saša Matić godinama naporno radio i ostvario svoj životni cilj: Evo na šta je danas najponosniji

Domaći

Spektakl za prepričavanje! Saša Matić oduševio Makedonce: Arena Boris Trajkovski KRCATA, publika pohrlila i iz susednih zemalja! (VIDEO)

Domaći

ZOVE NEKOG S KIM NIJE POPIO KAFU, A MENE NE! Pevač se uvredio jer ga Saša Matić nije pozvao na ćerkin 18. rođendan: Sad znam kakvi smo...

Domaći

OTAC NAM JE BIO STROG, DIKTATOR! Saša Matić otvorio dušu o detinjstvu: Nisam imao vremena da PATETIŠEM

Domaći

Večeras ćemo da opravdamo to što nas nije bilo 14 godina: Saša Kovačević se emotivnim rečima obratio publici u Sava Centru, a evo kojom numerom je otp

Domaći

Saša Matić na meti prevaranata, tužba u najavi! U sve umešan i njegov brat Dejan, pevač ZGROŽEN