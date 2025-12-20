OSTVARIO SAM SVE SVOJE ŽELJE, OSTALA MI JE SAMO JEDNA! Saša Matić otvorio dušu: Naučio sam da mogu...

Pevač Saša Matić održao je nedavno dva spektakularna koncerta u zagrebačkoj areni.

Fanovi su pre koncerta rekli da su spremili maramice u slučaju suza, sa obzirom na emotivnost pevačevih pesama, a jedna od posetiteljki kaže da najviše voli pesmu "Prejako". Ćerka i supruga pevača takođe su prisustvovale i slušale koncert iz prvih redova.

- Ja sam stari znanac u Zagrebu, više puta smo ovde svirali, ne sumnjam da će i večeras biti dobra svirka i energija. Sa ovom publikom imam odličnu interakciju po pitanju energija, pa očekujem da ni večeras neće biti ništa manje dobro nego ranije.

Pevač kaže da se nije odmorio od svoje američke turneje gde je imao četiri vezana koncerta u četiri grada. Na pitanje šta je najbitnije što je naučio u 2025. godini, rekao je:

- Naučio sam da mogu nešto da sprovedem u delo, a i ne moram, nije sve moranje. Ova godina je neverovatno brzo prošla. Sve svoje želje sam ostvario, možda bih u 2026. godini želeo da se više posvetim sebi, odmaram, komponujem, više mislim na sebe - kaže Matić.

Autor: M.K.