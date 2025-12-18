AKTUELNO

DESINGERICU ŽENA IZBACILA IZ KUĆE: Isplivali detalji: Evo gde se reper sad nalazi

Nije im prvi put!

Dragomira Despića Desingericu žena je izbacila iz kuće, prenose mediji. Nevena je nakon svađe izbacila Despića iz porodičnog stana, a on se zbog toga nije mnogo uzbudio.

- Despić trenutno boravi kod druga, Nevena ga je izbacila iz kuće, na ulicu. Spakovala mu je samo osnovne stvari i oterala ga. Nije prvi put. Tako je on iznervira, napravi neki problem i ona ga spakuje. Zna Desingerica da će kroz par dana da bude sve okej, pa se ne uzbuđuje. Uvek on ima gde da ode, on je ionako retko kući, čovek je prebukiran sa nastupima - kaže za Informer izvor blizak reperu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Kako je jednom prilikom istakao, nikad nije razmišljao da li bu supruga oprostila neverstvo.

- Ne postoji ljubomora, sto godina smo zajedno, nema toga. Otkud znam da li bi mi oprostila prevaru, ne verujem da razmišlja o tome, niti ja razmišljam o tome. Ne znam ni da li bi ona znala da ti odgovori to. Što bih razmišljao o tome? - rekao je Desingerica.

