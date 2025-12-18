Nakon vesti da ga je Nevena izbacila iz kuće, Desingerica se oglasio za Pink.rs, spomenuo i striptiz klub: Ovo je istina o njegovom odnosu sa ženom!

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Otkrio i gde se sada nalazi!

Domaći mediji bruje o tome da je popularnog repera Dragomira Despića Desingericu žena izbacila iz kuće. Naime, mediji prenose da je Nevena nakon žučne svađe izbacila Despićeve stvari iz porodičnog stana, a on se zbog toga nije mnogo uzbudio.

Foto: privatna arhiva

Kako bismo saznali da li je ovo istina, te u kakvom je Desingerica sad odnosu sa Nevenom, kontaktirali smo ga.

- Ma to su gluposti! Nije tačno da smo se posvađali, evo smo Nevena i ja sedimo zajedno. Ma to je neka priča da sam bio u striptiz klubu, pa se ona naljutila na mene. Smešna priča skroz. Zajedno smo, kod kuće smo, nismo u svađi i nije me izbacila, tu smo - poručio je Desingerica za Pink.rs.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, kako je jednom prilikom istakao, nikad nije razmišljao da li bu supruga oprostila neverstvo.

- Ne postoji ljubomora, sto godina smo zajedno, nema toga. Otkud znam da li bi mi oprostila prevaru, ne verujem da razmišlja o tome, niti ja razmišljam o tome. Ne znam ni da li bi ona znala da ti odgovori to. Što bih razmišljao o tome? - rekao je Desingerica.

