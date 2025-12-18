AKTUELNO

MARIJI MIKIĆ UNIŠTILI AUTO U MAKEDONIJI: Pevačica se odmah oglasila, evo šta je poručila (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Marija Mikić otišla je u Skopje kako bi održala nastup, a nakon toga nju je na parkingu sačekalo nešto čemu se nije nadala. Mariji je uništen auto, a nepoznati delikventi su joj polupali stakla.

Nakon uspešnog koncerta, pevačica je krenula ka svom autu, a onda ju je dočekao polupani auto.

- A onda me je sačekalo ovo... - napisala je pevačica, dok ispred nje vidimo potpuno polupano staklo na mestu suvozača. Ko je ovo učinio, nije poznato.

Foto: Instagram.com

Transformirala se

Marija Mikić nakon razvoda posvetila se svojoj deci i karijeri. Uspešno nastupa, ali i priprema iznenađenja svojoj publici, a sada je rešila da uvede i drastične promene.

Foto: Instagram.com/wwwmarijamikiccom

Kako to kod žena već ide, svaka dilema, stresni period ili problem kad tad "udari" na kosu, tako je i Marija odlučila da promeni nešto na sebi. Nakon nekoliko godina, kako je sama navela, na glavi nema ni trunku nadogradnje, te se ošišala na popularnu paž (bob) frizuru.

Autor: M.K.

