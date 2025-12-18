AKTUELNO

REKLI SU DA SAM VADILA REBRA, STRAŠNO! Mina Kostić za Pink.rs otkrila sa kakvim se zluradim komentarima suočila, pa priznala da li se plaši susreta sa Kasperom! (VIDEO)

Mina će se uskoro i uživo upoznati sa čovekom sa kojim je mesecima u platonskoj vezi na daljinu.

Poznata pevačica Mina Kostić danas se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RED televizije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu.

Mina je tom prilikom odgovarala na naša kratka, vruća pitanja.

Pesma koja opisuje Minu privatno?

- Nina Badrić ''Obećaj mi da''... smo život ti i ja. I ''Ja sam samo nežna žena'', od Brene.

Koja tvoja pesma te najviše pogodi emocijom?

- ''Muziku pojačaj'', ''Zar da verujem u mir'', ''Stariji čovek''...

Najluđi komentar koji si dobila od fanova?

- Komentar da sam povadila rebra, to je strašno.

Da li se plašiš susreta sa Kasperom?

- Naravno da ne, jedva čekam!

Koju tvoju koleginicu Kasper ne bi prepoznao uživo zbog fotošopa?

- Ne znam, niko mi ne pada na pamet.

U nastavku pogledajte detaljnije:

