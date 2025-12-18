Mina će se uskoro i uživo upoznati sa čovekom sa kojim je mesecima u platonskoj vezi na daljinu.
Poznata pevačica Mina Kostić danas se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RED televizije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu.
Mina je tom prilikom odgovarala na naša kratka, vruća pitanja.
Pesma koja opisuje Minu privatno?
- Nina Badrić ''Obećaj mi da''... smo život ti i ja. I ''Ja sam samo nežna žena'', od Brene.
Koja tvoja pesma te najviše pogodi emocijom?
- ''Muziku pojačaj'', ''Zar da verujem u mir'', ''Stariji čovek''...
Najluđi komentar koji si dobila od fanova?
- Komentar da sam povadila rebra, to je strašno.
Da li se plašiš susreta sa Kasperom?
- Naravno da ne, jedva čekam!
Koju tvoju koleginicu Kasper ne bi prepoznao uživo zbog fotošopa?
- Ne znam, niko mi ne pada na pamet.
U nastavku pogledajte detaljnije:
Autor: Pink.rs