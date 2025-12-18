LUDA ZABAVA NA SNIMANJU NOVOGODIŠNJEG PROGRAMA RED TV: Mina Kostić zamešala kukovima, voditelji sve vreme đuskali na bini (FOTO+VIDEO)

Priredili spektakl za pamćenje!

Poznata pevačica Mina Kostić danas se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RED televizije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu.

Minu smo usnimili na sceni sa kolegom Batom Zdravkovićem, dok je igrala uz njegovo pevanje, a njen izazovni ples i mešanje kukovima mnogima je privuklo pažnju.

U nastavku pogledajte kako je to izgledalo:

Pored pevača, na snimanju su i dobro poznata lica RED TV, a oni su se ludo zabavili na snimanju veselja u kojem će gledaoci uživati tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Autor: Pink.rs