LUDA ZABAVA NA SNIMANJU NOVOGODIŠNJEG PROGRAMA RED TV: Mina Kostić zamešala kukovima, voditelji sve vreme đuskali na bini (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Priredili spektakl za pamćenje!

Poznata pevačica Mina Kostić danas se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RED televizije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu.

REKLI SU DA SAM VADILA REBRA, STRAŠNO! Mina Kostić za Pink.rs otkrila sa kakvim se zluradim komentarima suočila, pa priznala da li se plaši susreta sa

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Minu smo usnimili na sceni sa kolegom Batom Zdravkovićem, dok je igrala uz njegovo pevanje, a njen izazovni ples i mešanje kukovima mnogima je privuklo pažnju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

U nastavku pogledajte kako je to izgledalo:

Pored pevača, na snimanju su i dobro poznata lica RED TV, a oni su se ludo zabavili na snimanju veselja u kojem će gledaoci uživati tokom novogodišnjih i božićnih praznika.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Pink.rs

#Mina Kostić

#Novogodišnji program

#pevačica

