ŽIVEĆEMO NA RELACIJI BEOGRAD - NJUJORK: Mina Kostić iznela nove detalje ljubavi s Kasperom koji uskoro stiže u Srbiju, a evo šta kaže o bebi (VIDEO)

Imaju velike planove!

Poznata pevačica Mina Kostić danas se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RED televizije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu sa crnom mašnom na leđima. Mina je tom prilikom za Pink.rs otkrila koliko je uzbuđena zbog susreta sa Kasperom sa kojim mesecima gaji ljubav na daljinu s obzirom na to da on živi u Americi, a zvanično će se upoznati u januara kada on dolazi u Srbiju.

- 2025. je za mene bila i lepa i ružna. Moja ljubav sa Kasperom nije platonska, iako se nismo još ni videli, to je istinska ljubav. Videćemo za verenički prsten. Ostavljam za sebe da li ćemo raditi na bebi. Živećemo na relaciji Beograd - Njujork, ne bih se preselila za Ameriku i sve ostavila zbog ljubavi - rekla je Mina i otkrila:

- Što se svadbe tiče - sve je u Božijim rukama. Moja ćerka je već prihvatila Kaspera. Nemam neopstvarenih želja u 2025. godini, ali imam dosta planova koje ne bih da otkrivam, bićete obavešteni svi - poručila je pevačica za Pink.rs.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs