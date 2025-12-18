AKTUELNO

Domaći

ŽIVEĆEMO NA RELACIJI BEOGRAD - NJUJORK: Mina Kostić iznela nove detalje ljubavi s Kasperom koji uskoro stiže u Srbiju, a evo šta kaže o bebi (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Imaju velike planove!

Poznata pevačica Mina Kostić danas se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa RED televizije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu sa crnom mašnom na leđima. Mina je tom prilikom za Pink.rs otkrila koliko je uzbuđena zbog susreta sa Kasperom sa kojim mesecima gaji ljubav na daljinu s obzirom na to da on živi u Americi, a zvanično će se upoznati u januara kada on dolazi u Srbiju.

Foto: Pink.rs

pročitajte još

LUDA ZABAVA NA SNIMANJU NOVOGODIŠNJEG PROGRAMA RED TV: Mina Kostić zamešala kukovima, voditelji sve vreme đuskali na bini (FOTO+VIDEO)

- 2025. je za mene bila i lepa i ružna. Moja ljubav sa Kasperom nije platonska, iako se nismo još ni videli, to je istinska ljubav. Videćemo za verenički prsten. Ostavljam za sebe da li ćemo raditi na bebi. Živećemo na relaciji Beograd - Njujork, ne bih se preselila za Ameriku i sve ostavila zbog ljubavi - rekla je Mina i otkrila:

Foto: Pink.rs

- Što se svadbe tiče - sve je u Božijim rukama. Moja ćerka je već prihvatila Kaspera. Nemam neopstvarenih želja u 2025. godini, ali imam dosta planova koje ne bih da otkrivam, bićete obavešteni svi - poručila je pevačica za Pink.rs.

pročitajte još

REKLI SU DA SAM VADILA REBRA, STRAŠNO! Mina Kostić za Pink.rs otkrila sa kakvim se zluradim komentarima suočila, pa priznala da li se plaši susreta sa

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs

#Beba

#Kasper

#Mina Kostić

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Dejan Matić otkrio šta povezuje njega i Slobu Radanovića, pa progovorio o velikim planovima! (VIDEO)

Domaći

Jovana Jeremić na svom rođendanu svetom vodom oterala veštice, pa otkrila da li je VILA U GROCKOJ I DALJE NJENA, a onda sve zaintrigirala: Mogućnost p

Domaći

REKLI SU DA SAM VADILA REBRA, STRAŠNO! Mina Kostić za Pink.rs otkrila sa kakvim se zluradim komentarima suočila, pa priznala da li se plaši susreta sa

Domaći

BIVŠI DIREKTOR 'NOVE S' NA PINKU! Željko Mitrović: 'Nadam se da će ti ovde biti bolje!' EVO KOJU FUNKCIJU JE DOBIO (VIDEO)

Domaći

Nisam animir dama: Mina Kostić odbrusila kolegi, evo šta se dešava na njihovim tezgama

Domaći

PROPIO SE MARKO DNK! Bivši zadrugar završio u bolnici, pod stalnim je psihijatrijskim nadzorom, a evo šta je s Divnom