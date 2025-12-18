AKTUELNO

Domaći

Jutros u četiri sata smo... Oglasila se Desingericina žena Nevena posle priče da ga je izbacila iz kuće

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Kao bomba odjeknula je vest da je kontroverznog trepera Dragomira Despića Desingericu, člana žirija "Pinkovih zvezda", supruga Nevena izbacila iz kuće posle žestoke svađe.

Despić se ovim povodom oglasio za naš portal i demantovao trač.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ma to su gluposti! Nije tačno da smo se posvađali, evo smo Nevena i ja sedimo zajedno. Ma to je neka priča da sam bio u striptiz klubu, pa se ona naljutila na mene. Smešna priča skroz. Zajedno smo, kod kuće smo, nismo u svađi i nije me izbacila, tu smo - poručio je Desingerica za Pink.rs.

Sada se ovim povodom oglasila i Nevena, Despićeva supruga.

- Nije istina, ne znam odakle ta informacija. Jutros u četiri sata smo bili u kupovini, tako da to nije tačno. Zajedno smo - kazala je za "Telegraf" kratko Nevena, čime je svakako stavila tačku na gradske priče.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: D. T.

#Dragomir Despić Desingerica

#Nevena Brkljač

#Razvod

#Skandal

POVEZANE VESTI

Domaći

Desingerica svojom teorijom oduševio sve: Otkrio šta to muškarce odbija kod žena, a onda je Rada priznala zbog čega se ne druži sa lepšim polom

Domaći

DESINGERICINA ŽENA HTELA DA PROPADNE U ZEMLJU! Amidžić pokazao fotku gde joj je muž mrtav pijan, ona priznala kako s njim izlazi na kraj: Pokrijem ga

Domaći

Otvorio dušu: Desingerica nikad iskrenije priznao koliko ga je brak sa Nevenom promenio: Bio sam...

Domaći

Rada Manojlović bila bankrot? Potrošila svu zaradu, a evo da li je za to kriv njen bivši menadžer

Domaći

SVAĐALI SE NA JAVNOM MESTU! U svađi pljuštale i uvrede, PRLJAV VEŠ iz braka Meline i Harisa ŠOKIRAĆE MNOGE! Zbog OVOGA je ona ZAPENILA na pevača!

Domaći

Odlučili smo da... Hitno oglašavanje Anite i Anđela posle vesti o njihovom raskidu, evo istine