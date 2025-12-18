Jutros u četiri sata smo... Oglasila se Desingericina žena Nevena posle priče da ga je izbacila iz kuće

Kao bomba odjeknula je vest da je kontroverznog trepera Dragomira Despića Desingericu, člana žirija "Pinkovih zvezda", supruga Nevena izbacila iz kuće posle žestoke svađe.

Despić se ovim povodom oglasio za naš portal i demantovao trač.

- Ma to su gluposti! Nije tačno da smo se posvađali, evo smo Nevena i ja sedimo zajedno. Ma to je neka priča da sam bio u striptiz klubu, pa se ona naljutila na mene. Smešna priča skroz. Zajedno smo, kod kuće smo, nismo u svađi i nije me izbacila, tu smo - poručio je Desingerica za Pink.rs.

Sada se ovim povodom oglasila i Nevena, Despićeva supruga.

- Nije istina, ne znam odakle ta informacija. Jutros u četiri sata smo bili u kupovini, tako da to nije tačno. Zajedno smo - kazala je za "Telegraf" kratko Nevena, čime je svakako stavila tačku na gradske priče.

Autor: D. T.