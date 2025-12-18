Nije mi dobro: Sloba Radanović ne dolazi sebi zbog vesti o dečaku ubijenom u školi

AKTUELNO

Pre dva dana javnost je bila šokirana zbog napada i ubistva koje je počinio srednjoškolac u Moskvi kada je ubio desetogodišnjeg dečaka, a nekoliko njih povredio uključujući i obezbeđenje.

Motiv je bio napad na nastavnicu matematike, koju je tinejdžer, kako su preneli mediji, navodno prvo hteo da ubije.

Zbog tragičnog događaja u kojem je život izgubila nedužna žrtva, oglasio se pevač Sloba Radanović koji je bio potresen zbog svega što se izdešavalo te je podelio koliko se saoseća sa porodicom i koliko je sve ovo emotivno doživeo.

- Dva dana mi nije dobro zbog desetogodišnjeg dečaka koji je ubijen u Moskvi, u svojoj školi. Dva dana mi nije dobro jer je idiot koji ga je ubio sve to radio u LIVE prenosu i jer sam slučajno naleteo na taj video i jer sam svestan da je to videla i njegova porodica - naveo je Sloba Radanović i dodao:

- Dva dana mi nije dobro jer je dečak ubijen samo zato što je druge vere ili nacije. Ubio ga je petnaestogodišnjak. Dečak je bio Musliman a ubica je bio nevernik, jer nijedan pravi vernik bilo koje vere ovo ne bi uradio. Nek nam je gospod Bog u pomoći - napisao je pevač Sloba Radanović u svom storiju na Instagramu.

Podsetimo, u tragičnom napadu u kojem je napadač nasumično ubadao decu, povređeni dečak je nakon zadobijenih rana preminuo.

Napadač je, nakon krvavog pira, a kada su policijske snage već upale u školu, uzeo jedno dete kao taoca i sa njim se zaključao u učionici, držeći mu nož na vratu. Srećom, policija je uspela da razvali vrata i da ga savlada pre nego što je T. K. uspeo da povredi još neko dete.

