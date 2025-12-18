Jedna u srpsku, druga u internacionalnu! Evo koje škole pohađaju Karleušine ćerke: Tu je lakše

Ovog utorka u emisiji "Amidži šou" na Pinku pop zvezda Jelena Karleuša prvi put je gostovala zajedno sa ćerkama Atinom (17) i Nikom (16), u koje su od rođenja uprte oči domaće javnosti.

Njih dve su godinama unazad aktivne na društvenim mrežama, gde uživaju veliku popularnost zbog popularne majke, ali i oca, bivšeg fudbalera Duška Tošića. Atina se u jednom trenutku povukla s društvenih mrežam, dok je mlađa Nika postala još popularnija na TikToku, gde je obožavaju zbog načina na koji se u onlajn prostoru "obračunava" sa hejterima, tačnije odgovara na negativne komentare.

Naslednice Jelene i Duška gostovale su sada na Pinku, gde su progovorile i o svom obrazovanju.

- Ja idem u srpsku školu, a Atina ide u internacionalnu školu - započela je priču Nika Tošić, pa dodala:

- U početku je bilo malo teže, ali sam se navikla. Sada imam svoje drugarice i sa njima se družim. Neki su ljubomorni, ali to je okej, to je normalna stvar - izjavila je Nika Tošić, pa se njena sestra Atina nadovezala:

- Meni je malo lakše, manje me ljudi gledaju drugačije. Ne znaju toliko o srpskim pevačima - izjavila je Atina.

Jelena Karleuša pričala je o školovanju svojih ćerki.

- To je gimnazija, ali neću da otkrivam zbog bezbednosti. Gimnazija je i ona se još traži. Ne zna šta će biti, ali baš je svestrana i talentovana, ide joj komunikacija od ruke i mediji i tako da, ko zna... Lepo čak i peva - rekla je pop zvezda.

Autor: D. T.