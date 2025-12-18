AKTUELNO

Povezivali su je s Duškom Tošićem, a sada s ovim frajerom čeka dete: Zaprošena naša pevačica, odmah se pohvalila dijamantom

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Ina Gardijan uskoro će se poroditi i podariti dete zgodnom Danilu, koga vešto krije od očiju javnosti.

Ona je nedavno na Instagramu obelodanila da čekaju devojčicu. Da je novembar doneo najviše radosti u životu Ine Gardijan i sama pevačica je potvrdila, objavivši fotografiju ruke na kojoj je dijamantski prsten.

- Najlepši novembar u životu - napisala je Ina Gardijan uz niz emotivnih fotografija sa svojim partnerom, a čini se da romatična veridba usledila na egzotičnoj destinaciji.

Foto: Instagram.com

Inače, njen izabranik Danilo Jovanović je iz Srbije, a pre više od 10 godina preselio se u Ameriku i od tada živi na relaciji. Neko vreme živeo je na Floridi, u Majamiju, gde i dalje često provodi vreme.

Iz bogate je porodice, voli putovanja i obišao je mnoge zemlje.

