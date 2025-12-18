AKTUELNO

Harala je srpskom estradom, a onda se odselila u Ameriku i doživela najveći životni udarac: Njena priča tera na suze

Pevačica Anica Milenković harala je muzičkom scenom, a u jednom trenutku se povukla sa scene, te se o njoj malo znalo u javnosti.

Ipak, s vremena na vreme oglašava se na Instagramu. Naime, Anica se odselila u Ameriku, ali je rešila da se vrati na scenu.

Jednom prilikom otkrila je da je kuburila sa viškom kilograma, te je imala 115 kilograma, ali je uspela da smrša na 65.

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam pre 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspela sam da oslabim, a onda je usledila druga trudnoća.

Ona se susrela i sa teškim životnim udarcem jer je njen sin rođen bez sluha.

- Opet sam smršala, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacije i stresa počela sam naglo da se gojim.

 Kada se Filip oporavio, Anica se bacila na težak posao.

- Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod lekara, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitnes trenera Klaudije Ademi. Rekla sam sebi: "Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i sa njom". Tada je počeo da mi se menja izgled, ali i život. Sa njenom ishranom sam za kratko vreme, od juna do decembra sa 115 kilograma spala na 63. Želim da imam 58 kilograma u idem ja tom cilju - rekla je Milenkovićeva.

