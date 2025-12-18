Prija sinu plaća vrtić 30.000 evra! Naslednik folk zvezde ima i ličnog vozača, otkriveni svi detalji

Prema navodima izvora bliskih pevačici, Aleksandra Prijović ni u segmentu obrazovanja ne pravi kompromise.

Za školovanje svog sina mesečno izdvaja čak 2.500 evra, dok je za njegov svakodnevni prevoz zadužen vozač luksuznog kombija, koji dečaka svakog dana dovodi u školu i bezbedno ga vraća kući.

- Aleksandra hoće samo najbolje za svoju decu. Ne zanima je šta drugi misle - bitno joj je da mali Aleksandar već sada dobije savremeno obrazovanje i da raste u okruženju gde može da razvija talente i jezike - kaže izvor blizak pevačici i dodaje:

- Reč o ultramodernom vrtiću sa programom više jezika, visoko obrazovanim pedagozima i brižnim osobljem. U planu su i kreativne radionice, sportske aktivnosti, kao i muzički program, kako bi mališan još od najranijih dana razvijao različite talente.

Vraća se na scenu

Aleksandra Prijović se pre nekoliko večeri pojavila na koncertu Saše Kovačevića u Sava centru, kada je otvoreno govorila o ćerki Ariji, od koje će se zbog novogodišnjih koncerata prvi put odvojiti.

- Uželela sam se publike i nastupa. Brzo je prošlo godinu dana. 31. i 1. će biti prvo odvajanje od ćerkice Arije. Ja ću odmah da se vratim. Aleksandar je mnogo dobar, brine o sestri. Ja sam u studiju bila i dok sam bila trudna, stalno nešto pripremam - rekla je Aleksandra Prijović.

Autor: D. T.