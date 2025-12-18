Svog vanbračnog sina upoznao je na aerodromu: Siniša Mihajlović je jednu stvar tražio od naslednika, a onda su pokvarili odnos

Siniša Mihajlović kada nas je napustio ostavio je prazninu u srcima mnogih, a najviše u srcima svoje porodice. Mihajlović sa suprugom Arijanom ima petoro dece, kao i vanbračnog sina Marka.

Vanbračni sin Siniše Mihajlovića, Marko rođen je 1993. godine, a o njegovoj majci Siniša nije govorio. Spomenuo je samo jednom kako mu je pričala o detetu i opisivala mališana koji stoji pred televizorom i, kao hipnotisan, gleda oca kako igra fudbal.

- Marko živi sa majkom u Milanu. Od momenta kada je došao na svet ima moje prezime, prima alimentaciju, ima svoje osiguranje. Sad je napunio 18 godina i ima na knjižici 500 hiljada evra koje sam ja uplaćivao svakog meseca, vidimo se, sve je u redu - rekao je Mihajlović u intervjuu za "Sportsku televiziju" iz Splita.

Mihajlović je ranije govorio da mu je plan bio da naslednika upozna kada napuni 18. godina, ipak zbog supruge Arijane, promenio je svoje planove.

Arijana koja ga je osvojila na prvi pogled uticala je na Mihu i on je odlučio da sina prvenca upozna mnogo ranije. Dečak je imao 8 godina, kad je Siniša dogovorio sa Markovom majkom da sina sretne na aerodromu.

- Potrčali smo jedan drugom u susret i nekoliko minuta proveli u zagrljaju. Obećao sam mu da ću sutradan postići gol na utakmici protiv Breše, koji ću njemu posvetiti. Tako je i bilo. Kada je s velikim osmehom uzviknuo: 'Tata, ispunio si obećanje', hteo sam da puknem od sreće - rekao je fubalski as jednom prilikom.

Ipak, nije se uvek održavao skladan odnos među njima. U intervjuu za italijanske medije, Miha je izjavio da se nisu čuli čitavu godinu dana.

- Od njega sam tražio da preuzme više odgovornosti - kazao je tada, prilično tajanstveno. Nikad nije tačno rekao šta je zamerio Marku koji je tada imao 27 godina. Naglasio je da ga je sin zvao telefonom, ali da nije hteo da mu se odazove na poziv.

Marko je bio uz Arijanu i drugu Sinišinu decu na očevoj sahrani.

Autor: D. T.