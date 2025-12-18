Doživeo je infarkt, pao mi je u ruke! Emina nikada neće moći da izbriše ove tragične slike: Strašna trauma za mene

Poznata pevačica Emina Jahović već dugo živi u Turskoj, ali život u Srbiji joj nedostaje, pa je neretko u poseti rodbini i prijateljima. Emina nikad nije prežalila oca kojeg je izgubila kao mala, a za kojeg je bila i te kako vezana.

Tata Emine Jahović bio je cenjen kardiolog, a preminuo je od posledice infarkta. Ona je o ovome samo jednom pričala.

- Ja sam jetim... To je na turskom kad je dete siroče, kad ostane bez oca ili majke u nekim ranim godinama. Meni se otac mnogo rano preselio, bila sam devojčica. Sećam se oca - počela je bolnu ispovest jednom prilikom Emina, sa knedlom u grlu.

- On je prvi infarkt, sećam se, imao kada smo on i ja bili sami u kući. To je bila jedna strašna trauma za mene kao dete. Znam da mi je sve vreme bio na rukama kad je pao, ja sam samo govorila da se budi... To je bilo strašno teško za mene - rekla je na ivici suza, pa dodala:

- Smrt roditelja kad je dete malo izazove jako veliku traumu. Dete nije svesno trenutka boli. Kad si stariji, to bude bol, ali prođe, prihvati se. Kad si dete, to ti ostane za ceo život. To mnogo utiče na tvoje izbore, na tvoj karakter, na tvoje strahove - podelila je pevačica svoju najveću traumu.

Kao da sam taj period života nekako izbrisala

Pevačica ističe da i danas ta rana boli kao ranije.

- Moj otac je bio moja najveća ljubav. Nema dana da ga se ne setim. Mnogo, mnogo mi nedostaje. Pre neki dan sam bila na nekoj svadbi, videla sam mladu, to je jedna moja rođaka koja prelepo izgleda, kako na podijumu igra sa ocem. Rekla sam: " Bože dragi, ovako nešto nikad nisam doživela, ovako nešto postoji". Kao da sam taj deo života izbrisala nekako. Uvek mi se plače kad pričam o njemu, ali neću da plačem jer sam sve više svesna da je samo fizičko telo ono što odlazi. On je tu, duše putuju - zaključila je tad.

Autor: D.T.