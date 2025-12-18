AKTUELNO

Domaći

Ukradene su lične stvari, ogorčena sam! Marija Mikić se oglasila nakon što su joj demolirali automobil u Skoplju

Izvor: alo.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Marija Mikić sinoć je imala nastup u Makedoniji, ali je po završetku nastupa sačekao razbijeni auto. Marija se sada oglasila za domaće medije kako bi razjasnila situaciju.

Naime, pevačica je fotografisala prizor i svojim pratiocima na Instagramu pokazala štetu, a sada je otkrila da nije u pitanju njen automobil.

Foto: Instagram.com

- Nije moj auto, nego je u pitanju kombi kojim se vozimo moj bend i ja. To se desilo na javnom parkingu u centru Skoplja. Ukradene su neke lične stvari, ali ništa što nije rešivo. Najbitnije je da smo svi dobro i da nije došlo ni do kakvog okršaja - otkrila je Marija, pa dodala:

- Samo smo to zatekli ispred restorana. Zamenjeno je staklo, popravljeno je sve i vratili smo se nazad, ali eto. Usred bela dana se desilo to, pa sam bila malo ljuta i ogorčena. Ima nas svakakvih i to je to - rekla je ona.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Mi smo u Skoplju uvek lepio dočekani, tako da kapiram da je ovo samo neki nesrećni čovek i da mu je ovo bilo možda jedino rešenje problema. Njemu na čast, sve ostalo je rešivo - poručila je Marija Mikić za Alo.

Autor: D. T.

#Marija Mikić

POVEZANE VESTI

Domaći

Marija Mikić hitno operisana u Turskoj: Imala dva zahvata u danu, otkriveni detalji

Domaći

BILA SAM PSIHIČKI LOŠE: Marija Mikić nakon operacije otkrila kroz kakvu AGONIJU je prošla: Da mogu...

Domaći

Bilo je puno strahova, a sada... Marija Mikić progovorila nakon operacije, otkrila kako se oseća i šta je sve prolazila tokom prethodnih godinu dana

Domaći

MARIJI MIKIĆ UNIŠTILI AUTO U MAKEDONIJI: Pevačica se odmah oglasila, evo šta je poručila (FOTO)

Domaći

NIČIJU DECU NISAM GAZILA, SAMO SAM IŠLA PO SVOJU: Oglasila se Marija Mikić nakon optužbi da je ''uletela u blokadu'', otkrila kakvu je torturi prežive

Domaći

RAZVODI SE MARIJA MIKIĆ! Pevačica se oglasila i otkrila da stavlja tačku na svoj brak: Jovan i ja više nismo zajedno, životni putevi i prioriteti su n