Ukradene su lične stvari, ogorčena sam! Marija Mikić se oglasila nakon što su joj demolirali automobil u Skoplju

Pevačica Marija Mikić sinoć je imala nastup u Makedoniji, ali je po završetku nastupa sačekao razbijeni auto. Marija se sada oglasila za domaće medije kako bi razjasnila situaciju.

Naime, pevačica je fotografisala prizor i svojim pratiocima na Instagramu pokazala štetu, a sada je otkrila da nije u pitanju njen automobil.

- Nije moj auto, nego je u pitanju kombi kojim se vozimo moj bend i ja. To se desilo na javnom parkingu u centru Skoplja. Ukradene su neke lične stvari, ali ništa što nije rešivo. Najbitnije je da smo svi dobro i da nije došlo ni do kakvog okršaja - otkrila je Marija, pa dodala:

- Samo smo to zatekli ispred restorana. Zamenjeno je staklo, popravljeno je sve i vratili smo se nazad, ali eto. Usred bela dana se desilo to, pa sam bila malo ljuta i ogorčena. Ima nas svakakvih i to je to - rekla je ona.

- Mi smo u Skoplju uvek lepio dočekani, tako da kapiram da je ovo samo neki nesrećni čovek i da mu je ovo bilo možda jedino rešenje problema. Njemu na čast, sve ostalo je rešivo - poručila je Marija Mikić za Alo.

Autor: D. T.